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Как в интернете купить настоящего динозавра

1:50
Наука

Вас когда-нибудь охватывало чувство восторга при столкновении с чем-то невероятным? Не так давно исследователь Нил Гейтенс ощутил это, когда приобрел необычный ископаемый онлайн. Он стал владельцем окаменелости, которая принадлежала динозавру, известному как "куриный ад". Это существо, жившее 66 миллионов лет назад, обитало на территории, где сейчас находится Монтана.

Динозавр-сауропод
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Динозавр-сауропод

Гейтенс обнаружил, что этот динозавр относился к группе, которая еще не была полностью изучена. Примечательно, что у него были длинные лапы, которые использовались для охоты, а также характерные черты, похожие на современные птицы. Его находка является лишь одним из примеров того, как окаменелости могут предоставить информацию о прошлом и эволюции животных.

Исследователи считают, что изучение таких ископаемых может дать ключ к пониманию, как динозавры эволюционировали в современных птиц.

"Я почувствовал, как мое сердце замерло", — признается Гейтенс, рассказывая о своих эмоциях при обнаружении этой окаменелости.

Находка привлекла внимание научного сообщества и стала темой обсуждений среди палеонтологов.

Изучая структуру окаменелости, ученые надеются получить новые данные о биологии и поведении древних существ. Каждый новый артефакт помогает сложить полную картину о жизни на Земле в те далекие времена.

"Это не просто находка, это окно в прошлое", — добавляет Гейтенс.

Таким образом, находка "куриного ада" является важной вехой в изучении эволюции динозавров и их связи с современными птицами. Какую тайну еще скрывают ископаемые, и какие открытия ждут впереди?

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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