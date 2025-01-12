Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы лет назад обезьяны пересекли Атлантику: невероятное путешествие природы
Эксперты рассказали, какой обогреватель лучше выбрать для дома и квартиры
Чтобы приготовить идеальное пюре, выбирайте эти сорта картофеля
Почему садовая почва убивает рассаду: главные ошибки и как их избежать
Алкогольное отравление: действия которые могут усугубить состояние
3 породы собак, которые не подходят для жизни в доме
Как правильно принимать витамин D: советы от Елены Малышевой
Как сделать кофейное дерево гордостью вашего интерьера
Руль заклинило на дороге: полезные советы, которые помогут не растеряться в критической ситуации

Аллергия на человека у животных: защитите своего любимца

1:39
Наука

Может ли домашний питомец испытывать аллергию на человека? Этот вопрос волнует многих владельцев животных. Исследования показывают, что собаки и кошки действительно могут реагировать на некоторые вещества, которые выделяет человек, такие как пот, слюна или перхоть.

Кошка и собака
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка и собака

Хотя чаще всего аллергии у животных вызываются пыльцой, шерстью других животных или плесенью, взаимодействие с человеком тоже не исключено. Например, у кошек отмечены случаи, когда их аллергия проявлялась на компоненты, содержащиеся в человеческой коже. В ответ на контакт с аллергеном питомцы могут проявлять такие симптомы, как зуд, воспаление кожи или проблемы с дыханием.

При этом следует отметить, что не у всех животных аллергические реакции на людей одинаковые. Некоторые собаки могут иметь более выраженные реакции, чем другие. Важно обратиться к ветеринару, если вы заметили изменения в поведении или здоровье своего питомца. Специалист поможет выявить причину и предложит способы лечения.

Как же защитить своего любимца? Можно попробовать уменьшить количество аллергенов в доме. Регулярная уборка, использование воздухоочистителей и частые прогулки помогут снизить уровень аллергенов. Также важно следить за гигиеной как животных, так и хозяев.

Так что, хотя аллергия на человека у домашних животных и редкость, она возможна. Знание об этом может помочь вам лучше заботиться о своих питомцах и создавать для них комфортные условия.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Недвижимость
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Зонд Parker записал голос Солнца
Зонд Parker записал голос Солнца
Последние материалы
Аллергия на человека у животных: защитите своего любимца
Руль заклинило на дороге: полезные советы, которые помогут не растеряться в критической ситуации
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Эта птица может обходиться без пищи больше месяца
Верховный суд РФ: употребление алкоголя после ДТП незаконно при ожидании инспектора
Лоб без морщин: что помогает разгладить межбровную складку
Почему морские рыбы собираются в стаи и огромные косяки
Как правильно использовать нейтральный режим в АКПП
Названы основные преимущества козьего молока для здоровья
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.