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Алмазы под континентами: как открыть их богатства для человечества

1:34
Наука

Под землёй может находиться огромное количество алмазов, о чём ранее не догадывались учёные. По оценкам, под континентами скрыто около 1-2 триллионов тонн алмазов. Данная находка ставит под сомнение традиционные представления о ценности и доступности алмазов.

Алмаз
Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алмаз

Современные технологии, такие как электронные микроскопы, позволили исследователям заглянуть вглубь земной коры и выявить значительные запасы алмазов. Они образуются в результате особых геологических процессов на протяжении миллионов лет.

Учитывая, что на Земле в настоящее время добывается всего около 120 миллионов карат алмазов в год, оценка запасов поражает. Гигантские запасы могут привести к значительному изменению в мировой экономике, так как такие ресурсы могут снизить цены на алмазы.

При этом не стоит забывать, что большая часть этих алмазов находится на глубине от 150 до 300 километров, что делает их добычу сложной задачей. Тем не менее, открытие поднимает множество вопросов о будущем алмазной промышленности и возможности разработки новых технологий для извлечения этих драгоценных камней.

Учитывая изменения в рыночной ситуации, важно также изучить, как это повлияет на различные отрасли, включая ювелирное производство и инвестиции. Исследование этих подземных ресурсов открывает двери для будущих инвестиций и технологических разработок.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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