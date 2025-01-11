Раскрыта польза чтения для мозга

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Учёные из Университета Южной Австралии выявили положительное влияние чтения на мозг и негативные последствия телевизионного просмотра. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journals of Gerontology.

Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка сидит за деревянным столом и читает книгу

Активности, требующие умственного вовлечения, помогают сохранить память и улучшить когнитивные функции. Например, занятия рукоделием, игра на музыкальных инструментах и молитва положительно сказываются на психическом здоровье, в то время как пассивное времяпрепровождение, такое как просмотр ТВ, связано с ухудшением когнитивных способностей.

В исследовании были проанализированы 24-часовые модели активности 397 пожилых людей старше 60 лет. Ученые оценили повседневные привычки участников, чтобы понять, как различные виды малоподвижного поведения влияют на их когнитивные функции.

Полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые виды малоподвижной активности могут защищать от когнитивных нарушений. Когнитивно стимулирующие занятия улучшают память и мышление, в то время как длительное время перед телевизором связано с негативными последствиями. Это подчеркивает необходимость пересмотра концепции "вредного сидячего поведения".

Исследование также подтвердило, что физическая активность остаётся важным инструментом в профилактике когнитивных расстройств. Однако заменив пассивные формы сидячей активности на более стимулирующие, даже короткие перерывы на чтение или общение могут способствовать улучшению когнитивных функций.

Уточнения

Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός «душевный, жизненный») — совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой.

