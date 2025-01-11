21 января с Земли можно увидеть парад планет

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21 января 2025 года любители астрономии и просто интересующиеся смогут стать свидетелями уникального космического события. С Земли будет наблюдаться настоящий "танец планет". Почему это выравнивание столь примечательно, и как его лучше всего увидеть?

Фото: astrophilesz on X is licensed under public domain Парад планет

Что нас ждёт в этот день

21 января на небе будут видны семь основных планет нашей Солнечной системы: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — в особенно ярких позициях. Хотя такое собрание планет уже является редким событием, эту дату делает еще более значимой возможность наблюдать невооруженным глазом сразу пять из них: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Космическая редкость

Хотя объединения планет не являются чем-то новым, случаи, когда несколько планет выстраиваются в ряд и становятся видимыми без специального оборудования, происходят весьма редко. Такое явление называют "парадом планет", и оно происходит всего несколько раз в столетие. По данным NASA, подобная конфигурация образуется в среднем лишь раз каждые 150 лет.

Уникальная панорама

Напротив распространенного мнения, планеты не образуют идеальной линии на небесах. Они будут выглядеть разбросанными по одной и той же области ночного неба, создавая захватывающую панораму.

Этот феномен служит визуальным напоминанием об их общем происхождении: все они произошли из одного и того же протопланетного диска и вращаются вокруг Солнца в плоскости, называемой эклиптикой.

Понимание космического календаря

Группировки планет обусловлены орбитальными циклами. Каждое небесное тело имеет свой собственный период обращения, что делает эти события редкими. Например, Юпитеру требуется 12 лет, чтобы обойти Солнце, тогда как Меркурию достаточно всего 88 дней. Поэтому их орбиты должны совпадать в определенный момент.

Уточнения

Пара́д плане́т — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°.

