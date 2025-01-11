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Луна покидает Землю: как это изменит нашу жизнь

1:50
Наука

Луна, наш постоянный спутник, постепенно отдаляется от Земли. Это не фантастика, а факт, подтверждённый исследованиями NASA. За год она удаляется на 3,8 сантиметра, что может показаться незначительным, но на больших временных масштабах это оказывает влияние на динамику всей системы Земля-Луна.

Луна
Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луна

Учёные объясняют этот процесс взаимодействием приливных сил. Земля, вращаясь вокруг своей оси, создаёт приливы, которые "тянут" Луну и ускоряют её движение. В результате спутник набирает энергию и постепенно удаляется от нас. Это явление фиксируется ещё со времён миссий "Аполлон", когда были установлены отражатели, позволившие измерять расстояние до Луны с высокой точностью.

Интересно, что изменения в системе Земля-Луна не ограничиваются текущим этапом. Через миллиарды лет, когда Солнце станет красным гигантом, взаимодействие этих тел изменится кардинально. Увеличение размеров Солнца и его мощной гравитации может существенно повлиять на траекторию Луны. Учёные предполагают, что к этому времени орбита Луны станет настолько далёкой, что она начнёт двигаться по спирали в сторону Солнца.

Однако даже сегодня эффект удаления Луны отражается на Земле. Замедляется её вращение, увеличивая продолжительность суток. Считается, что миллиарды лет назад сутки на Земле длились около 6 часов, а через миллиарды лет они могут стать 30-часовыми.

Изучение этого процесса важно не только для понимания истории системы Земля-Луна, но и для прогнозирования долгосрочных изменений, которые могут затронуть нашу планету.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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