Луна покидает Землю: как это изменит нашу жизнь

Луна, наш постоянный спутник, постепенно отдаляется от Земли. Это не фантастика, а факт, подтверждённый исследованиями NASA. За год она удаляется на 3,8 сантиметра, что может показаться незначительным, но на больших временных масштабах это оказывает влияние на динамику всей системы Земля-Луна.
Учёные объясняют этот процесс взаимодействием приливных сил. Земля, вращаясь вокруг своей оси, создаёт приливы, которые "тянут" Луну и ускоряют её движение. В результате спутник набирает энергию и постепенно удаляется от нас. Это явление фиксируется ещё со времён миссий "Аполлон", когда были установлены отражатели, позволившие измерять расстояние до Луны с высокой точностью.
Интересно, что изменения в системе Земля-Луна не ограничиваются текущим этапом. Через миллиарды лет, когда Солнце станет красным гигантом, взаимодействие этих тел изменится кардинально. Увеличение размеров Солнца и его мощной гравитации может существенно повлиять на траекторию Луны. Учёные предполагают, что к этому времени орбита Луны станет настолько далёкой, что она начнёт двигаться по спирали в сторону Солнца.
Однако даже сегодня эффект удаления Луны отражается на Земле. Замедляется её вращение, увеличивая продолжительность суток. Считается, что миллиарды лет назад сутки на Земле длились около 6 часов, а через миллиарды лет они могут стать 30-часовыми.
Изучение этого процесса важно не только для понимания истории системы Земля-Луна, но и для прогнозирования долгосрочных изменений, которые могут затронуть нашу планету.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.