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За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе

1:26
Наука

В научном сообществе снова сенсация — исследователи NASA обнаружили загадочный объект в пределах Солнечной системы. Этот новый планетоид, вероятно, вращается на дальних границах нашей звёздной системы, что делает его особенно интересным для учёных.

Церера
Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1609a/ by ESO/L.Calçada/NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/Steve Albers/N. Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Церера

Находка была сделана с помощью современных телескопов, которые отслеживали объекты на краю пояса Койпера — области, расположенной за орбитой Нептуна. Этот регион известен своими ледяными телами, и новая находка поднимает вопрос: сколько ещё неизведанных миров скрывает наш космический "задний двор"?

Наблюдения показали, что планетоид имеет орбиту, значительно отличающуюся от известных нам. Его движение указывает на возможное гравитационное влияние более массивного тела, что вновь активизирует дискуссии о гипотетической "Планете X".

Учёные подчёркивают важность этого открытия. "Мы только начинаем понимать сложность и масштабы Солнечной системы. Каждый новый объект помогает нам лучше узнать её историю", — заявляют специалисты NASA.

Впереди множество исследований. Данные о планетоиде ещё предстоит анализировать, чтобы понять его состав, размеры и происхождение. Однако уже сейчас ясно: наше представление о Солнечной системе становится всё более сложным и многогранным.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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