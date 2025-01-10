Человек лишится зрения на Южном полюсе Луны: почему так может произойти?

0:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Отважные люди собираются полететь жить на Луну. Именно на Южный полюс, поскольку там есть вода. Однако, там можно ослепнуть.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Ученые выяснили, что Солнце никогда не заходит и постоянно находится очень низко. Тени очень длинные и контрастные. Моделирование показало, что в такой среде человек сразу потеряет ориентацию.

Поэтому придется разрабатывать особое освещение внутри станции, устанавливать специальные козырьки на скафандры, но не факт, что это как-то поможет, пишет KP. RU.

Уточнения

Ю́жный по́люс Земли — точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Южном полушарии.

