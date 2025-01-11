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В России создали уникальную систему управления приборами

1:59
Наука

Учёные МФТИ в сотрудничестве с JetBrains Research разработали уникальную систему сбора данных и управления приборами, не имеющую аналогов на российском и мировом рынках. Эта инновация, созданная Центром научного программирования МФТИ, основана на современных методах работы с данными и реактивном подходе, что делает её универсальной и высокоэффективной.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Разработка значительно ускоряет внедрение автоматизации, снижая затраты на разработку и интеграцию сложных приборов. В некоторых случаях время внедрения сокращается втрое, а стоимость разработки уменьшается вдвое. Новая технология уже нашла применение в физике и промышленности, включая эксперименты "Троицк ню-масс" и модернизацию спутникового терминала.

Одной из ключевых особенностей системы является стандарт коммуникации Magix, который упрощает подключение новых устройств и обеспечивает совместимость оборудования от разных производителей. Его открытость позволяет значительно упростить модернизацию и расширение производственных мощностей.

Традиционные SCADA-системы часто сталкиваются с задержками в передаче данных и сложностями интеграции новых устройств. Новая система решает эти проблемы благодаря реактивному подходу и асинхронной обработке данных. Она позволяет улучшить общую эффективность работы предприятий и может стать важным конкурентным преимуществом на быстро меняющемся рынке.

Разработка достигла стадии TRL-6: существует работающий прототип, готовый к масштабированию. Код ядра технологии полностью открыт, а права на интеллектуальную собственность разделены между всеми участниками проекта. Технология уже заинтересовала индустриальных партнёров, и ведутся переговоры о её внедрении на небольших заводах и в сложных системах.

Уточнения

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), сокр. МФТИ, Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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