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Возвращение из небытия: насколько реальны эти фантазии

1:56
Наука

Идея вернуть человека к жизни после смерти продолжает вдохновлять, но учёные уверены: современные технологии ещё далеки от реализации этой мечты. Доцент кафедры медицинской элементологии РУДН Андрей Скальный в интервью RT рассказал, почему воскрешение мертвых остаётся научной фантастикой.

Смерть на ЭКГ
Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть на ЭКГ

Почему мозг — главная проблема

Главным препятствием для воскрешения является неспособность мозга переживать длительное отсутствие кислорода. Уже через несколько минут после остановки кровообращения клетки мозга начинают необратимо разрушаться. Это делает его самым уязвимым органом. В отличие от сердца или почек, которые можно использовать для трансплантации спустя некоторое время после смерти, восстановить структуру мозга практически невозможно.

Возвращение к жизни: что реально

Случаи "возвращения к жизни" после клинической смерти, по словам Скального, — это заслуга медиков, оперативно восстанавливающих кровообращение и сердцебиение. Эти примеры не имеют ничего общего с воскрешением в его буквальном смысле.

Что говорят о будущем

Некоторые учёные, такие как американский исследователь Сэм Парниа, считают, что развитие криоконсервации может в будущем сделать смерть обратимой. Однако Андрей Скальный подчёркивает, что такие идеи остаются лишь теоретическими предположениями. Главная проблема — сохранение структуры клеток и тканей, особенно мозга, — пока не имеет технологического решения.

Наука и фантастика

Наука активно развивается, особенно в области трансплантации органов, но возрождение жизни из небытия остаётся за гранью возможного. Сегодня мечта о воскрешении мёртвых вдохновляет книги и фильмы, но не находит опоры в реальной науке.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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