Солнце становится ярче: учёные предупреждают о необратимых изменениях

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Увеличение яркости Солнца может стать причиной необратимых изменений на планете. Новое исследование учёных под руководством Р. Дж. Грэма из Чикагского университета показало, что наша звезда стареет, а её яркость уже выросла почти на треть. Этот процесс ускоряется, и, как прогнозируют учёные, серьёзные последствия могут настигнуть Землю через миллиард лет.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнце

Как влияет рост яркости Солнца

Яркость Солнца напрямую влияет на состав атмосферы. Учёные отмечают, что повышение солнечной активности приведёт к снижению уровня углекислого газа, необходимого для фотосинтеза растений. Это станет серьёзным ударом по экосистеме: гибель растений вызовет нехватку кислорода, что запустит цепочку вымирания животных и других организмов, зависящих от него.

Дополнительно исследователи прогнозируют, что планету может охватить эффект «влажного парника». Повышение температуры приведёт к усилению испарений и нагреву атмосферы, что усугубит уже существующие климатические проблемы.

Глобальное потепление ускоряется

Ситуацию осложняют данные другой группы учёных, опубликованные в журнале Environment Research Letters (ERL). Международная команда исследователей использовала искусственный интеллект для анализа десятков климатических моделей. Выводы экспертов оказались тревожными: глобальное потепление наступает быстрее, чем предполагалось ранее, угрожая экосистемам планеты и самому существованию человечества.

Что делать

Хотя катастрофические изменения ожидаются через миллионы лет, их первые признаки видны уже сейчас. Повышение солнечной активности усиливает актуальность борьбы с изменением климата. Устойчивое развитие и минимизация антропогенного воздействия на природу могут помочь смягчить будущие последствия.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

