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В Крыму нашли некрополь тавров: древние захоронения поражают уникальностью

Наука

Крымские археологи впервые исследовали некрополь V–III веков до нашей эры, связанный с древним народом тавров. Это место, расположенное в Крыму, включает более 100 захоронений, выполненных в виде каменных ящиков, и уже стало сенсацией благодаря своей продуманной линейной структуре.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Уникальность некрополя

Некрополь, обнаруженный с помощью спутниковых снимков, выделяется четкой планировкой, нехарактерной для региона. Каменные ящики сложены из плит, а их вершины прикрывают насыпи высотой до 0,7 метра. Подобные захоронения находили ранее в горных районах Крыма, но этот могильник оставался неизученным вплоть до недавнего времени.

По словам руководителя экспедиции Виталия Тихомирова, младшего научного сотрудника Института археологии Крыма РАН, исследования проводились совместно с музеем-заповедником «Неаполь Скифский». Некрополь был обнаружен в 2014 году во время строительства энергомоста, но раскопки начались лишь сейчас.

Исторический контекст и загадки

Археологи предполагают, что могильник относится к кизил-кобинской культуре, которую связывают с таврами или тавроскифами. Захоронения расположены строго по линиям, что отличает их от других могильников региона. Причины такой планировки остаются неизвестными, как и принципы ориентации могил по сторонам света.

Неподалеку от некрополя были обнаружены признаки древнего поселения. Местные жители находили артефакты: кремниевые орудия, наконечники стрел и украшения, подтверждающие наличие обитаемой зоны. Исследования поселения пока не начались.

Кто такие тавры

Тавры, автохтонный народ Крыма, известны со времен VIII–VII веков до нашей эры. Геродот писал, что они жили в горах, поклонялись богине Деве и отличались суровым нравом. Их захоронения в каменных ящиках находят по всему полуострову, включая степные и горные районы. Открытие нового некрополя открывает новые страницы в изучении этой загадочной культуры.

Уточнения

Тавры (др.-греч. Ταύροι) — народ, населявший в древности южное побережье (преимущественно горную часть) Крыма, известное в то время как Таврика или Таврида (др.-греч. Ταυρίδα).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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