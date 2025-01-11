Древняя льдина из Антарктиды раскрывает климатические тайны Земли

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В Антарктиде завершился уникальный научный проект, результаты которого могут изменить представление о климате Земли. Исследователи из проекта Beyond Epica, поддерживаемого Европейской комиссией, после четырёх лет упорного труда извлекли из ледяного покрова Антарктиды древнюю льдину. Её возраст, предположительно, превышает 1,2 миллиона лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Fryxellsee Opt

Что нашли учёные

Фрагмент льда был поднят с глубины 2,8 километра и содержит уникальные образцы древнего воздуха. Эти пузырьки, насыщенные парниковыми газами, остаются нетронутыми с момента их образования. Учёные используют инфракрасные лампы для изучения находки, чтобы избежать её повреждения и получить точные данные о составе газа.

Зачем это нужно

Климатологи уверены, что этот древний лёд позволит глубже понять, как концентрация парниковых газов в атмосфере влияла на температуру Земли в прошлом. Эти знания помогут спрогнозировать будущее изменения климата и определить наиболее эффективные способы борьбы с его современными вызовами.

Почему это открытие важно

Экспедиция Beyond Epica уже стала одним из главных научных прорывов последних лет. Древний лёд откроет тайны углеродного цикла и его связи с изменениями климата, что может стать ключом к спасению нашей планеты. Успех проекта также демонстрирует важность международного сотрудничества в области науки.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

