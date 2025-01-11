Древняя льдина из Антарктиды раскрывает климатические тайны Земли

В Антарктиде завершился уникальный научный проект, результаты которого могут изменить представление о климате Земли. Исследователи из проекта Beyond Epica, поддерживаемого Европейской комиссией, после четырёх лет упорного труда извлекли из ледяного покрова Антарктиды древнюю льдину. Её возраст, предположительно, превышает 1,2 миллиона лет.
Фрагмент льда был поднят с глубины 2,8 километра и содержит уникальные образцы древнего воздуха. Эти пузырьки, насыщенные парниковыми газами, остаются нетронутыми с момента их образования. Учёные используют инфракрасные лампы для изучения находки, чтобы избежать её повреждения и получить точные данные о составе газа.
Климатологи уверены, что этот древний лёд позволит глубже понять, как концентрация парниковых газов в атмосфере влияла на температуру Земли в прошлом. Эти знания помогут спрогнозировать будущее изменения климата и определить наиболее эффективные способы борьбы с его современными вызовами.
Экспедиция Beyond Epica уже стала одним из главных научных прорывов последних лет. Древний лёд откроет тайны углеродного цикла и его связи с изменениями климата, что может стать ключом к спасению нашей планеты. Успех проекта также демонстрирует важность международного сотрудничества в области науки.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.