Google начнет отслеживать все устройства: что важно знать пользователям

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Google объявила о запуске новой функции, которая в ближайшие шесть недель изменит способ взаимодействия компании с вашими устройствами. Теперь Google начнет собирать данные со всех устройств, а не только с Chrome и Android. Эта инициатива — часть обновленного сервиса Find My Device, предназначенного для поиска потерянных или украденных гаджетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Google

Как это работает

Новая система будет использовать обширную сеть устройств для создания анонимизированной и зашифрованной базы данных. Это позволит пользователям находить потерянные телефоны, планшеты, наушники и другие устройства. Принцип работы напоминает технологию Apple Find My, где миллионы устройств объединяются в общую сеть для поиска.

Возможные риски

Однако у нововведения есть и обратная сторона. Увеличение объема собираемой информации вызвало обеспокоенность у пользователей в плане конфиденциальности. Несмотря на заверения Google, что данные будут зашифрованы и обезличены, не все готовы доверять компании полный контроль над своей информацией.

Кроме того, эксперты указывают на возможность неправомерного использования системы. Например, злоумышленники могут попытаться отслеживать устройства без ведома их владельцев. Чтобы предотвратить такие сценарии, Google внедрила механизмы защиты, включая уведомления о несанкционированном использовании Bluetooth-трекеров для слежки.

Как защитить свои данные

Для пользователей, обеспокоенных конфиденциальностью, Google предоставляет возможность настройки параметров отслеживания через аккаунт Google. Настоятельно рекомендуется регулярно проверять эти настройки и отключать лишние функции, чтобы сохранить контроль над личной информацией.

Уточнения

Google LLC ( МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: "Гугл") — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

