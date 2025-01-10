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Аномальная оттепель: Москву ждут дожди вместо крещенских морозов

1:42
Наука

Начало января в столичном регионе удивило жителей теплом, которое совсем не характерно для этого времени года. Снег растаял, оголив газоны, а температура продолжает держаться на необычно высоком уровне. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов поделился прогнозами на ближайшие дни.

Зима
Фото: Freepik by wirestock
Зима

Когда ждать морозов

Синоптик отметил, что самая теплая ночь в ближайшее время ожидается с пятницы на субботу. Температура поднимется до +3…+4 °C, но уже к воскресенью начнется постепенное понижение. Вечером москвичи почувствуют лёгкий мороз, однако снег, который мог бы украсить столицу, будет смыт дождями, редкими для января.

Что с крещенскими морозами

Крещенских морозов, которые обычно приходятся на середину января, в этом году ждать не стоит. Как пояснил Шувалов, даже самый холодный день декады — 14 января — принесёт лишь слабый минус. "После этого снова начнётся оттепель. Нулевая и слабоположительная температура сохранится вплоть до конца недели", — уточнил он. Метеомодели показывают, что на Крещение, 19 января, температура останется выше нормы.

Почему зима меняется

Аномальная для января погода становится всё более частым явлением. Мягкие зимы с дождями и плюсовой температурой — результат глобальных изменений климата, которые особенно заметны в мегаполисах. Это заставляет пересматривать привычные представления о сезонности и готовиться к новым вызовам, сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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