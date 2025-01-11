В ходе геофизического исследования обнаружены аномалии в нижней мантии Земли

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Геофизики из Цюрихского политехнического института и Калифорнийского технологического института сделали удивительное открытие, выявив аномалии в нижней мантии нашей планеты.

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученые

Эти аномалии указывают на наличие ранее неизвестных скалистых образований. Нижняя мантия Земли— область от 660 до 2900 км ниже поверхности Земли, расположенная между переходной зоной и внешним ядром.

Для проведения исследований ученые применили новую высокоразрешающую модель мантии Земли. Используя метод полной инверсии формы волны (Full Waveform Inversion), они смогли проанализировать характеристики подземных материалов. В результате были идентифицированы подводные скалистые районы как в океанских глубинах, так и внутри континентов.

Одной из таких новооткрытых зон оказалась область под западным Тихим океаном, что вызывало удивление, так как это открытие считалось маловероятным. Исследователи не ожидали получения таких данных и не смогли определить природу этих новых образований. Эти аномалии могут быть представителями древних веществ, богатыми кремнеземом, или же местами, где накапливались породы с высоким содержанием железа.

Такое открытие подчеркивает важность продолжения исследований для более глубокого понимания внутренних процессов Земли.

Уточнения

Анома́лия — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.

