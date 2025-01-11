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Зонд Parker записал голос Солнца

1:17
Наука

Солнечный зонд Parker впервые зафиксировал звук Солнца.

Зонд у Солнца
Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зонд у Солнца

Он достиг своей ближайшей точки к звезде и успешно передал сигнал на Землю в начале января. Оперативная группа миссии в Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL) в Лореле (штат Мэриленд, США) получила данные. Состояние зонда отличное, и он функционирует нормально, несмотря на то, что команда потеряла с ним связь 24 декабря 2024 года.

Зонд пролетел на расстоянии 6,1 миллиона километров от Солнца, что дало возможность проводить измерения. Эти данные помогают разобраться в механизмах нагрева солнечного материала и происхождения солнечного ветра. Parker Solar Probe также способствует изучению процесса ускорения энергетических частиц.

Предыдущие проходы зонда способствовали определению источников структур, наблюдаемых в солнечном ветре, а также картированию внешней границы атмосферы Солнца.

Parker Solar Probe был разработан в рамках программы "Жизнь со звездой", которая управляется Центром исследований космоса Goddard и Science Mission Directorate NASA.

Уточнения

Со́лнечный зонд «Па́ркер» (англ. Parker Solar Probe, ранее также Solar Probe, Solar Probe Plus или Solar Probe+) — автоматический космический аппарат НАСА для изучения внешней короны Солнца.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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