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От матери к ребёнку — как генетика определяет уровень интеллекта

2:05
Наука

Ученые из разных стран продолжают углубляться в исследования наследования интеллекта, и одно из недавних открытий стало причиной бурных обсуждений.

Мать с ребенком
Фото: Сгенерировано ИИ is licensed under Free More info
Мать с ребенком

По данным, опубликованным на платформе Psychology Spot, значительная часть интеллектуальных способностей ребенка передается от матери. Это связано с генами, находящимися на Х-хромосоме, которые играют важную роль в формировании умственных возможностей.

В рамках исследования было охвачено более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Ученые проанализировали их уровень IQ, уровень образования, социально-экономический статус и другие факторы.

"Влиятельная" мамина Х-хромосома

Результаты показали, что гены, отвечающие за интеллект, в основном наследуются через Х-хромосому. У женщин их две, тогда как у мужчин всего одна, что усиливает вероятность передачи интеллектуальных способностей именно от матери. Более того, гены, находящиеся на Х-хромосоме отца, часто оказываются неактивными.

Вклад отца

Материнские гены имеют решающее значение для формирования когнитивного интеллекта, однако вклад отца также не следует недооценивать. Гены отца более связаны с развитием лимбической системы мозга — зоны, отвечающей за эмоции и адаптацию к стрессовым ситуациям. В результате, эмоциональный интеллект и способность к эмпатии часто передаются по отцовской линии.

Какова роль среды?

Результаты различных исследований подчеркивают сложность наследования интеллекта. Он формируется на пересечении генетических факторов и влияния окружающей среды. Матери играют важную роль как на генетическом уровне, так и в процессе воспитания. Тем не менее, стоит помнить, что развитие интеллекта — это процесс, который можно поддерживать через любовь, заботу и создание позитивной образовательной среды.

Уточнения

Интелле́кт — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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