Почему анютины глазки во Франции отказались от опылителей

За последние 20 лет процент полевых анютиных глазок, которые опыляются самостоятельно, вырос на 25%.

Фото: creativecommons.org by Alejandro Bayer Tamayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Анютины глазки

Исследователи утверждают, что цветы "отказываются" от опылителей и эволюционируют, становясь менее привлекательными на фоне сокращающегося числа насекомых.

В ходе исследования было установлено, что цветки полевых анютиных глазок, растущие в окрестностях Парижа, на 10% меньше и выделяют на 20% меньше нектара по сравнению с цветками, произрастающими на тех же полях 20–30 лет назад. Кроме того, насекомые реже посещают эти растения.

"Наше исследование демонстрирует, что анютины глазки меняют свой эволюционный путь, отказываясь от опылителей, — отметил Пьер-Оливье Шепту, один из авторов исследования и научный сотрудник Французского национального центра научных исследований. — Они эволюционируют в сторону самоопыления, когда каждое растение размножается самостоятельно, что может быть эффективным в краткосрочной перспективе, но ограничивает их способность адаптироваться к будущим изменениям окружающей среды".

Уточнения

Опыле́ние — этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных).



