Почему анютины глазки во Франции отказались от опылителей

За последние 20 лет процент полевых анютиных глазок, которые опыляются самостоятельно, вырос на 25%.
Исследователи утверждают, что цветы "отказываются" от опылителей и эволюционируют, становясь менее привлекательными на фоне сокращающегося числа насекомых.
В ходе исследования было установлено, что цветки полевых анютиных глазок, растущие в окрестностях Парижа, на 10% меньше и выделяют на 20% меньше нектара по сравнению с цветками, произрастающими на тех же полях 20–30 лет назад. Кроме того, насекомые реже посещают эти растения.
"Наше исследование демонстрирует, что анютины глазки меняют свой эволюционный путь, отказываясь от опылителей, — отметил Пьер-Оливье Шепту, один из авторов исследования и научный сотрудник Французского национального центра научных исследований. — Они эволюционируют в сторону самоопыления, когда каждое растение размножается самостоятельно, что может быть эффективным в краткосрочной перспективе, но ограничивает их способность адаптироваться к будущим изменениям окружающей среды".
Опыле́ние — этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных).
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.