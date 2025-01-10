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Эволюция в действии — как риск столкновений изменил строение крыльев ласточек

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Наука

Ласточки в Северной Америке имеют короткие крылья, что позволяет им быть более маневренными и избегать столкновений с автомобилями. 

Ласточка
Фото: commons.wikimedia.org by sanchezn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ласточка

В юго-западной части Небраски птицы, гнездящиеся в скалах, часто сталкиваются с проезжающими мимо машинами.

Долгосрочное исследование, проведенное в 2013 году, показало, что эти птицы сумели адаптироваться к опасности столкновения, с течением времени у них сократилась длина крыльев. Более короткие крылья делают ласточек маневренными, помогая им уклоняться от быстро приближающихся автомобилей, в то время как птицы с длинными крыльями чаще становятся жертвами.

Мэри Бомбергер Браун из Университета Небраски-Линкольна, руководившая исследованием, отметила:

"Это напоминает разницу между разведывательным самолетом U2 и истребителем".

Уточнения

Небра́ска — штат в западной части группы Центрально-Северных штатов США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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