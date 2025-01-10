Эволюция в действии — как риск столкновений изменил строение крыльев ласточек

Ласточки в Северной Америке имеют короткие крылья, что позволяет им быть более маневренными и избегать столкновений с автомобилями.
В юго-западной части Небраски птицы, гнездящиеся в скалах, часто сталкиваются с проезжающими мимо машинами.
Долгосрочное исследование, проведенное в 2013 году, показало, что эти птицы сумели адаптироваться к опасности столкновения, с течением времени у них сократилась длина крыльев. Более короткие крылья делают ласточек маневренными, помогая им уклоняться от быстро приближающихся автомобилей, в то время как птицы с длинными крыльями чаще становятся жертвами.
Мэри Бомбергер Браун из Университета Небраски-Линкольна, руководившая исследованием, отметила:
"Это напоминает разницу между разведывательным самолетом U2 и истребителем".
Небра́ска — штат в западной части группы Центрально-Северных штатов США.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.