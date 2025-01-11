Круговорот воды на Земле: новая роль растений

Учёные впервые представили глобальные оценки количества воды, хранящейся в растениях, и времени её прохождения через них.
Эти данные помогают лучше понять круговорот воды на Земле и его изменения под влиянием климата и землепользования.
Растения накапливают около 786 км³ воды — это всего лишь 0,002% от общего запаса пресной воды на планете. Однако скорость, с которой вода проходит через растения, удивляет.
В среднем этот процесс занимает всего 8,1 дня, причём на сельскохозяйственных угодьях вода проходит через растения менее чем за день, а в вечнозелёных лесах — до 18 дней. Для сравнения, вода в озёрах задерживается на 17 лет, а в ледниках — на 1600 лет.
Для анализа команда учёных из Университета Чепмена использовала данные спутниковой миссии NASA SMAP, которая изначально измеряла влажность почвы. Оказалось, что данные о растительности, ранее считавшиеся "помехами", содержат ценную информацию.
Объединив её с оценками скорости испарения воды, учёные создали пятилетние карты с высоким разрешением, отражающие запасы воды и время её транзита через растительность.
"Мы давно знали, что растения играют ключевую роль в возвращении воды из почвы в атмосферу. Но теперь мы понимаем, насколько это быстро", — говорит доктор Эндрю Фелтон, ведущий автор исследования.
Эти знания позволяют оценить, как процессы вроде вырубки лесов или засухи влияют на глобальный круговорот воды.
Сельскохозяйственные угодья демонстрируют самые быстрые темпы прохождения воды, что может усиливать глобальные изменения.
"Интенсификация круговорота воды из-за быстрого испарения на сельскохозяйственных землях может приводить к более интенсивным дождям", — подчёркивает доктор Грегори Голдсмит.
Результаты показывают, что любые изменения растительности, вызванные засухами, пожарами или деятельностью человека, серьёзно влияют на баланс воды в природе.
Круговоро́т воды́ в приро́де (гидрологи́ческий цикл), влагооборо́т — процесс циклического перемещения воды в земной биосфере. Состоит из испарения воды, переноса паров воздушными течениями, их конденсации, выпадения в виде осадков (дождь, снег и т. д.) и переноса воды реками и другими водными объектами.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.