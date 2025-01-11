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Круговорот воды на Земле: новая роль растений

2:23
Наука

Учёные впервые представили глобальные оценки количества воды, хранящейся в растениях, и времени её прохождения через них.

бесконечность
Фото: Wikimedia Commons by Yoann Boyer yoannboyer is licensed under Public domain
бесконечность

Эти данные помогают лучше понять круговорот воды на Земле и его изменения под влиянием климата и землепользования.

Растения накапливают около 786 км³ воды — это всего лишь 0,002% от общего запаса пресной воды на планете. Однако скорость, с которой вода проходит через растения, удивляет.

В среднем этот процесс занимает всего 8,1 дня, причём на сельскохозяйственных угодьях вода проходит через растения менее чем за день, а в вечнозелёных лесах — до 18 дней. Для сравнения, вода в озёрах задерживается на 17 лет, а в ледниках — на 1600 лет.

Как измеряли воду в растениях?

Для анализа команда учёных из Университета Чепмена использовала данные спутниковой миссии NASA SMAP, которая изначально измеряла влажность почвы. Оказалось, что данные о растительности, ранее считавшиеся "помехами", содержат ценную информацию.

Объединив её с оценками скорости испарения воды, учёные создали пятилетние карты с высоким разрешением, отражающие запасы воды и время её транзита через растительность.

Почему это важно?

"Мы давно знали, что растения играют ключевую роль в возвращении воды из почвы в атмосферу. Но теперь мы понимаем, насколько это быстро", — говорит доктор Эндрю Фелтон, ведущий автор исследования.

Эти знания позволяют оценить, как процессы вроде вырубки лесов или засухи влияют на глобальный круговорот воды.

Скорость и климатические изменения

Сельскохозяйственные угодья демонстрируют самые быстрые темпы прохождения воды, что может усиливать глобальные изменения.

"Интенсификация круговорота воды из-за быстрого испарения на сельскохозяйственных землях может приводить к более интенсивным дождям", — подчёркивает доктор Грегори Голдсмит.

Результаты показывают, что любые изменения растительности, вызванные засухами, пожарами или деятельностью человека, серьёзно влияют на баланс воды в природе.

Уточнения

Круговоро́т воды́ в приро́де (гидрологи́ческий цикл), влагооборо́т — процесс циклического перемещения воды в земной биосфере. Состоит из испарения воды, переноса паров воздушными течениями, их конденсации, выпадения в виде осадков (дождь, снег и т. д.) и переноса воды реками и другими водными объектами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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