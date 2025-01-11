Возможно, мы не одни: загадочные камни с Марса

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НАСА исследует две стратегии для доставки образцов марсианского грунта, собранных марсоходом Perseverance, и каждая из них может приблизить нас к разгадке существования внеземной жизни.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Новый взгляд на возвращение марсианских образцов

С 2021 года марсоход Perseverance собирает уникальные образцы грунта в древнем марсианском кратере Езеро.

Эти образцы могут содержать ключи к пониманию истории Марса и, возможно, даже свидетельства существования инопланетной жизни. Однако вопрос доставки этих материалов на Землю до сих пор остаётся открытым.

Первоначальная программа НАСА предполагала возвращение образцов к 2033 году, но из-за задержек и увеличившихся расходов проект пришлось пересмотреть.

Теперь агентство рассматривает два новых подхода, чтобы выбрать наиболее эффективный путь в 2026 году.

Два сценария

Использование проверенной технологии — посадочный модуль с использованием ракетного воздушного крана. Этот метод уже успешно применялся для посадки Perseverance. Его стоимость оценивается в 6,6-7,7 миллиарда долларов. Опора на коммерческие разработки — новая стратегия, основанная на сотрудничестве с частными компаниями. Стоимость этого варианта составляет 5,8-7,1 миллиарда долларов. Подробности не раскрываются из-за коммерческой тайны.

Оба подхода включают использование модернизированной версии Mars Ascent Vehicle для доставки проб на орбиту. Затем Европейское космическое агентство планирует собрать их с помощью специального орбитального аппарата и доставить на Землю.

Почему это важно

"Эти образцы могут изменить наше представление о Марсе, нашей Вселенной и, в конечном счёте, о нас самих," — отметил Билл Нельсон, администратор НАСА.

Образцы позволят учёным:

Изучить геологическую историю и климат Марса;

Узнать больше о ранней Солнечной системе;

Подготовиться к отправке первых людей на Красную планету.

Взгляд в будущее

Нет гарантий, что в образцах найдутся следы жизни. Однако их доставка на Землю откроет новые горизонты для исследований и приблизит нас к ответу на один из самых захватывающих вопросов: были ли мы когда-либо одни во Вселенной?

Уточнения

"Персеве́ранс" (англ Perseverance, — "Настойчивость") — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА "Марс-2020". Был изготовлен Лабораторией реактивного движения НАСА и запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года. По состоянию на 16 декабря 2023 года марсоход преодолел 40 км.

