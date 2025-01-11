Возможно, мы не одни: загадочные камни с Марса

НАСА исследует две стратегии для доставки образцов марсианского грунта, собранных марсоходом Perseverance, и каждая из них может приблизить нас к разгадке существования внеземной жизни.
С 2021 года марсоход Perseverance собирает уникальные образцы грунта в древнем марсианском кратере Езеро.
Эти образцы могут содержать ключи к пониманию истории Марса и, возможно, даже свидетельства существования инопланетной жизни. Однако вопрос доставки этих материалов на Землю до сих пор остаётся открытым.
Первоначальная программа НАСА предполагала возвращение образцов к 2033 году, но из-за задержек и увеличившихся расходов проект пришлось пересмотреть.
Теперь агентство рассматривает два новых подхода, чтобы выбрать наиболее эффективный путь в 2026 году.
Оба подхода включают использование модернизированной версии Mars Ascent Vehicle для доставки проб на орбиту. Затем Европейское космическое агентство планирует собрать их с помощью специального орбитального аппарата и доставить на Землю.
"Эти образцы могут изменить наше представление о Марсе, нашей Вселенной и, в конечном счёте, о нас самих," — отметил Билл Нельсон, администратор НАСА.
Образцы позволят учёным:
Нет гарантий, что в образцах найдутся следы жизни. Однако их доставка на Землю откроет новые горизонты для исследований и приблизит нас к ответу на один из самых захватывающих вопросов: были ли мы когда-либо одни во Вселенной?
"Персеве́ранс" (англ Perseverance, — "Настойчивость") — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА "Марс-2020". Был изготовлен Лабораторией реактивного движения НАСА и запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года. По состоянию на 16 декабря 2023 года марсоход преодолел 40 км.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.