Забытая ткань: как липохрящ снова стал научной сенсацией

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В медицинских учебниках описаны три типа хрящевой ткани: гиалиновый, эластичный и фиброзный. Однако недавно учёные сообщили о четвёртом типе, называемом липохрящ.

Фото: Wikimedia Commons by Joelmills, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ клетки

Удивительно, что этот тип ткани мог быть открыт ещё в XIX веке, затем забыт, а теперь вновь привлёк внимание.

Что такое липохрящ?

Липохрящ визуально напоминает жировую ткань. Его клетки имеют выпуклую форму, заполнены жиром и окружены тонким волокнистым матриксом.

В отличие от других хрящей, его клетки плотно прилегают друг к другу, образуя эластичную ткань, способную растягиваться и сохранять устойчивость к деформации. Этот тип хряща обнаружен в наружных ушах, носу и гортани, где требуется высокая степень гибкости.

Почему это открытие важно?

Некоторые учёные считают, что липохрящ может потребовать обновления учебников по гистологии и анатомии.

Например, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметили, что это "долго игнорируемый тип хряща”. Другие эксперты сомневаются, заслуживает ли липохрящ отдельной классификации или является подвидом эластичного хряща.

История открытия

Учёные исследовали ткани мышиных ушей и обнаружили заполненные жиром клетки, напоминающие "пузырчатую плёнку”.

Выяснилось, что ещё в 1850-х годах гистолог Франц фон Лейдиг описывал похожие ткани в ушах крыс, но его наблюдения были забыты. Позже, в 1960-х и 1970-х годах, возникли разрозненные упоминания о липохряще, но только сейчас был проведён детальный анализ.

Уникальные свойства липохряща

Липохрящ сохраняет стабильность независимо от изменения массы тела. Клетки не уменьшаются при голодании и не увеличиваются при переедании.

Это связано с отсутствием ферментов, расщепляющих жир, и переносчиков, доставляющих жир в ткань. Учёные считают, что такие свойства дают эволюционные преимущества, например, для усиления акустики наружного уха.

Липохрящ у людей и животных

Липохрящ был обнаружен не только у мышей, но и у человека — в ушах, носу и гортани. Также исследователи нашли его в тканях нескольких млекопитающих, таких как белка-летяга и летучая мышь Палласа. Однако у лягушек, птиц и рептилий такая ткань не встречается.

Новые горизонты исследований

Учёные продолжают изучать эволюцию липохряща, его способность к регенерации и устойчивость к повреждениям.

Также важно понять, как клетки справляются с высоким содержанием жира, который может быть токсичен для других тканей.

"Мы считаем, что это открытие фундаментально и меняет парадигму”, — подчеркнул Максим Пликус из Калифорнийского университета в Ирвине.

Уточнения

Франц фон Лейдиг (нем. Franz von Leydig; 21 мая 1821 года, Ротенбург-на-Таубере — 13 апреля 1908 года, Ротенбург-на-Таубере) — германский зоолог и гистолог. Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1860), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1897), иностранный член Лондонского королевского общества (1901).

