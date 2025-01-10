Молоко может снизить риск развития рака кишечника

Рак кишечника занимает третье место по распространенности среди всех форм рака в мире, ежегодно приводя к почти 2 миллионам случаев заболевания и 1 миллиону летальных исходов.
В результате крупнейшего исследования, изучающего связь питания и этого заболевания, выяснили, что регулярное употребление стакана молока может снизить риск развития рака кишечника почти на 20%.
Исследователи отмечают, что ежедневный прием 300 мг кальция, что соответствует примерно 250 мл молока, снижает вероятность возникновения рака кишечника. Аналогичный защитный эффект наблюдается и у немолочных источников кальция, таких как обогащенное соевое молоко.
"Кальций демонстрирует схожие результаты в молочных и немолочных продуктах, что позволяет предположить его ключевую роль в снижении риска", — говорит доктор Керен Папье, ведущий автор исследования и старший эпидемиолог в области питания в Оксфордском университете.
Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.