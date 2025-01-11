Российские учёные создают инновационные препараты против рака

В Томском политехническом университете (ТПУ) ученые синтезировали новые органические соединения, которые обладают перспективной противоопухолевой активностью. Эти вещества могут стать основой для разработки новых препаратов, направленных на лечение аденокарциномы предстательной железы, рака яичников и рака молочной железы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лаборатория

Особенность разработанных соединений заключается в их высокой эффективности: для ингибирования роста раковых клеток требуется меньшая концентрация вещества, чем у существующих препаратов. Как уточнили в пресс-службе университета, это делает новые соединения более экономичными и потенциально менее токсичными.

Исследование проводилось на базе хинонов — органических соединений, которые известны своей биологической активностью. Такие вещества уже используются в медицине как противотуберкулёзные, противомалярийные, противомикробные и противоопухолевые средства, а также фунгициды. Однако сотрудники ТПУ пошли дальше, синтезировав производные фторсульфата 1,4-нафтохинона и изучив их электрохимические и биологические свойства.

"Синтезированные соединения протестированы на клеточных линиях рака простаты, яичников и молочной железы. Полученные данные демонстрируют высокую противоопухолевую активность и оправдывают дальнейшие исследования для их применения в химиотерапии", — поделился с изданием Наука.рф Евгений Плотников, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий и один из соавторов работы.

Результаты показывают, что определённые образцы соединений превосходят по цитотоксичности (способности повреждать раковые клетки) коммерческие препараты на основе платины, которые сейчас активно применяются в клинической практике.

Ещё одной важной задачей, над которой работали учёные, стала разработка методики определения содержания синтезированных веществ в лекарственной субстанции.

"Эта методика позволит гарантировать, что препараты будут соответствовать стандартам качества и фармакологическим требованиям", — отметила заведующая отделением химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Елена Короткова.

В исследовании участвовали сотрудники нескольких подразделений ТПУ, включая Инженерную школу природных ресурсов, Инженерную школу новых производственных технологий и Исследовательскую школу химических и биомедицинских технологий.

Проект был поддержан грантом Российского научного фонда, а его результаты опубликованы в авторитетном журнале International Journal of Molecular Sciences.

Уточнения

Нафтохиноны — класс хинонов, по своей структуре являющихся циклическими дикетонами, в молекулах которых кетогруппы входят в систему сопряжённых двойных связей, а в основе молекулы лежит ядро нафталина.



Томский политехнический университет, ФГБОУ ВПО (НИУ) — вуз, ныне существующий в Томске с 1991 года.



Рак предста́тельной железы́ (рак проста́ты, карцино́ма проста́ты, карцино́ма предста́тельной железы́; англ. prostatic cancer, лат. adenocarcinoma prostatica) — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.

