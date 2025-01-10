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Как и почему птицы общаются с помощью различных звуков?

2:04
Наука

Научная команда Университета Висконсина-Мэдисона осуществила уникальное глобальное исследование, чтобы выяснить, какие именно факторы вносят вклад в разнообразие звуков, издаваемых птицами. В ходе работы были проанализированы свыше 100 000 аудиозаписей птичьих вокализаций со всего мира. Результаты публикации представлены в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Птица на фоне заходящего солнца
Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Птица на фоне заходящего солнца

В ходе исследования выяснилось, что птицы, обитающие в шумных экосистемах, таких как прибрежные зоны с быстрыми водными потоками, склонны издавать более высокие звуки, чтобы не теряться на фоне окружающего шума. Кроме того, результаты показали, что птицы, сосредоточенные в определенных широтах, обладают похожими вокальными характеристиками. Это подчеркивает значительную роль географического положения в развитии птичьих песен.

Исследования подтвердили, что размеры тела и форма клюва птиц влияют на звуковые сигналы, которые они издают: мелкие виды чаще производят высокие звуки, тогда как более крупные — низкочастотные. Кроме того, было замечено, что маленькие птицы способны генерировать звуки в более широком диапазоне частот, что способствует их выживанию.

Высокочастотные звуки помогают птицам общаться друг с другом, а низкие могут скрывать их присутствие от хищников, создавая иллюзию большего размера.

Учёные считают, что данные открытия могут оказать влияние на исследования звуковых экосистем, которые широко используются в экологических научных работах. Например, отсутствие низкочастотных звуков в тропических районах может свидетельствовать о высокой активности хищников, охотящихся на крупных птиц.

В планах исследователей — изучить, как птицы могут менять не только частоту своих песен, но и их ритм, чтобы приспособиться к окружающему шуму.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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