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Созданы новые соединения, способные бороться с раком

1:11
Наука

Разработаны новые органические соединения, которые могут в будущем стать основой для создания лекарств против аденокарциномы предстательной железы, рака яичников и рака молочной железы. Об этом сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ).

ученые
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученые

Эксперты подчеркнули, что для достижения замедления роста раковых клеток потребуется гораздо меньшая дозировка нового вещества по сравнению с действующей альтернативой противоопухолевого препарата.

"Большое количество синтетических и природных органических соединений, содержащих в своей структуре хиноновую группу, могут проявлять различную биологическую активность", — заявили в пресс-службе.

В Томском политехническом университете подчеркнули, что наиболее успешные образцы превосходят по своей способности повреждать раковые клетки известный препарат на основе платины, используемый в химиотерапии.

Исследования нового вещества подтвердили, что эти органические соединения имеют потенциал как противоопухолевые агенты для лечения различных форм рака, отметили специалисты ТПУ.

Уточнения

Рак моло́чной железы́ — злокачественная опухоль железистой ткани (Аденокарцинома) молочной железы.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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