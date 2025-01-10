Созданы новые соединения, способные бороться с раком

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Разработаны новые органические соединения, которые могут в будущем стать основой для создания лекарств против аденокарциномы предстательной железы, рака яичников и рака молочной железы. Об этом сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ).

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученые

Эксперты подчеркнули, что для достижения замедления роста раковых клеток потребуется гораздо меньшая дозировка нового вещества по сравнению с действующей альтернативой противоопухолевого препарата.

"Большое количество синтетических и природных органических соединений, содержащих в своей структуре хиноновую группу, могут проявлять различную биологическую активность", — заявили в пресс-службе.

В Томском политехническом университете подчеркнули, что наиболее успешные образцы превосходят по своей способности повреждать раковые клетки известный препарат на основе платины, используемый в химиотерапии.

Исследования нового вещества подтвердили, что эти органические соединения имеют потенциал как противоопухолевые агенты для лечения различных форм рака, отметили специалисты ТПУ.

Уточнения

Рак моло́чной железы́ — злокачественная опухоль железистой ткани (Аденокарцинома) молочной железы.



