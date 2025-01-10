Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Может ли эксперимент DUNE изменить нашу реальность
3 способа помочь питомцу в период линьки и уменьшить выпадение шерсти
Забудьте про узкие плечи! Вот как накачать спину, чтобы все восхищались
Как Молдавская ГРЭС справляется с увеличенным потреблением
Новая орхидея, найденная на австралийском острове, напоминает кекс
Эффективная и экологичная борьба с гололёдом: названа безопасная альтернатива соли
Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче
Ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет добыт в Антарктиде
Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

4:04
Наука

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов. Однако время от времени ученые находят нечто, что меняет наше понимание адаптации жизни к экстремальным условиям.

Подводные черви
Фото: nature. com is licensed under public domain
Подводные черви

Лабиринт под корой: новое открытие

Во время экспедиции в Восточно-Тихоокеанском поднятии, активной вулканической зоне между тектоническими плитами, исследователи обнаружили гигантских морских червей в скрытых подводных полостях. Эти узкие пространства, ранее считавшиеся обитаемыми только микроорганизмами, были изучены с помощью исследовательского судна Falkor Института океана Шмидта.

Для изучения учёные использовали дистанционно управляемую подводную лодку SuB-astian, чтобы поднять куски океанической коры и заглянуть под её поверхность. Результаты исследования, проведенного под руководством докторов Моники Брайт и Сабины Голлнер, были опубликованы в журнале Nature Communications.

Гигантские черви и гидротермальные источники

Ранее считалось, что в подповерхностной коре возле гидротермальных источников могут жить только микробы и вирусы. Однако обнаруженные черви, такие как Riftia pachyptila, опровергают эту гипотезу. Эти трубчатые черви, достигающие длины около 50 см, выживают благодаря хемосинтезирующим бактериям, которые превращают неорганические соединения в питательные вещества.

Учёные нашли, что скрытые полости служат для червей естественными убежищами. В отличие от открытой воды, температура в этих укрытиях достигает умеренных 24 °C за счет геологической активности.

"Поразительно, как жизнь находит способы процветать в таких экстремальных условиях," — отметила Сабина Голлнер.

Жизнь на поверхности и под ней

Исследование показало, что эти черви могут использовать подземные каналы, создавая сеть подводной жизни. Подняв куски лавовых пород, учёные нашли карманы воды, в которых обитали не только трубчатые черви, но и улитки и другие организмы.

Доктор Брайт считает, что эта скрытая экосистема — не просто интересное дополнение, а важная часть общего экологического баланса.

"Мы должны защищать не только то, что находится на поверхности, но и то, что скрыто под ней. Эти элементы неразрывно связаны и необходимы для здоровья экосистемы," — заявила она.

Почему важно изучать морских червей?

Главный урок этого открытия — то, как мало мы знаем о жизни в экстремальных условиях. С 1970-х годов исследования гидротермальных источников регулярно открывают ранее неизвестные виды. Однако каждое новое открытие добавляет неожиданные детали.

Исследование подводных полостей подчеркивает важность защиты этих уникальных мест. Такие экосистемы особенно уязвимы перед угрозами, связанными с глубоководной добычей полезных ископаемых и другими промышленными активностями.

Будущее исследований

Исследования подобных экосистем помогают расширить наше понимание того, как природа адаптируется к невозможным, на первый взгляд, условиям. Современные технологии, такие как усовершенствованные подводные аппараты и сенсоры, позволят находить и изучать ещё больше скрытых подводных сообществ.

Это направление исследований не только раскрывает тайны морского дна, но и напоминает о необходимости бережного отношения к уязвимым экосистемам. Каждое открытие подтверждает, что жизнь на Земле готова находить пути для выживания даже в самых экстремальных условиях.

Полное исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Может ли эксперимент DUNE изменить нашу реальность
3 способа помочь питомцу в период линьки и уменьшить выпадение шерсти
Забудьте про узкие плечи! Вот как накачать спину, чтобы все восхищались
Как Молдавская ГРЭС справляется с увеличенным потреблением
Новая орхидея, найденная на австралийском острове, напоминает кекс
Эффективная и экологичная борьба с гололёдом: названа безопасная альтернатива соли
Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче
Ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет добыт в Антарктиде
Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах
Два необычных трюка с мёдом для вашего сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.