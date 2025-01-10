Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

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Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов. Однако время от времени ученые находят нечто, что меняет наше понимание адаптации жизни к экстремальным условиям.

Фото: nature. com is licensed under public domain Подводные черви

Лабиринт под корой: новое открытие

Во время экспедиции в Восточно-Тихоокеанском поднятии, активной вулканической зоне между тектоническими плитами, исследователи обнаружили гигантских морских червей в скрытых подводных полостях. Эти узкие пространства, ранее считавшиеся обитаемыми только микроорганизмами, были изучены с помощью исследовательского судна Falkor Института океана Шмидта.

Для изучения учёные использовали дистанционно управляемую подводную лодку SuB-astian, чтобы поднять куски океанической коры и заглянуть под её поверхность. Результаты исследования, проведенного под руководством докторов Моники Брайт и Сабины Голлнер, были опубликованы в журнале Nature Communications.

Гигантские черви и гидротермальные источники

Ранее считалось, что в подповерхностной коре возле гидротермальных источников могут жить только микробы и вирусы. Однако обнаруженные черви, такие как Riftia pachyptila, опровергают эту гипотезу. Эти трубчатые черви, достигающие длины около 50 см, выживают благодаря хемосинтезирующим бактериям, которые превращают неорганические соединения в питательные вещества.

Учёные нашли, что скрытые полости служат для червей естественными убежищами. В отличие от открытой воды, температура в этих укрытиях достигает умеренных 24 °C за счет геологической активности.

"Поразительно, как жизнь находит способы процветать в таких экстремальных условиях," — отметила Сабина Голлнер.

Жизнь на поверхности и под ней

Исследование показало, что эти черви могут использовать подземные каналы, создавая сеть подводной жизни. Подняв куски лавовых пород, учёные нашли карманы воды, в которых обитали не только трубчатые черви, но и улитки и другие организмы.

Доктор Брайт считает, что эта скрытая экосистема — не просто интересное дополнение, а важная часть общего экологического баланса.

"Мы должны защищать не только то, что находится на поверхности, но и то, что скрыто под ней. Эти элементы неразрывно связаны и необходимы для здоровья экосистемы," — заявила она.

Почему важно изучать морских червей?

Главный урок этого открытия — то, как мало мы знаем о жизни в экстремальных условиях. С 1970-х годов исследования гидротермальных источников регулярно открывают ранее неизвестные виды. Однако каждое новое открытие добавляет неожиданные детали.

Исследование подводных полостей подчеркивает важность защиты этих уникальных мест. Такие экосистемы особенно уязвимы перед угрозами, связанными с глубоководной добычей полезных ископаемых и другими промышленными активностями.

Будущее исследований

Исследования подобных экосистем помогают расширить наше понимание того, как природа адаптируется к невозможным, на первый взгляд, условиям. Современные технологии, такие как усовершенствованные подводные аппараты и сенсоры, позволят находить и изучать ещё больше скрытых подводных сообществ.

Это направление исследований не только раскрывает тайны морского дна, но и напоминает о необходимости бережного отношения к уязвимым экосистемам. Каждое открытие подтверждает, что жизнь на Земле готова находить пути для выживания даже в самых экстремальных условиях.

Полное исследование опубликовано в журнале Nature Communications.