Масса в 10 раз больше Земли: что известно об открытой девятой планете Солнечной системы

Девятая планета: последнее открытие в Солнечной системе, изменившее наше представление о космосе

3:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнечная система полна загадок, и ученые продолжают делать удивительные открытия, раскрывая её тайны. Последняя сенсация — это обнаружение возможной девятой планеты, находящейся за пределами орбиты Нептуна. Это открытие, сделанное группой исследователей из Калифорнийского технологического института, работающих под эгидой NASA, знаменует собой важный шаг в астрономии.

Фото: commons.wikimedia.org by Harman Smith and Laura Generosa (nee Berwin), graphic artists and contractors to NASA's Jet Propulsion Laboratory., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная система

Что известно о новой девятой планете?

Планета, предположительно находящаяся за орбитой Нептуна, не является Плутоном, а представляет собой ранее неизвестное небесное тело. Масса этой планеты, по оценкам, составляет от пяти до десяти масс Земли. Её существование было выявлено косвенно — благодаря наблюдению за движением транснептуновых объектов (ТНО), чьи орбиты указывают на воздействие массивного тела, находящегося неподалёку.

Планета настолько удалена от Солнца, что отражает крайне мало света, что делает её прямое наблюдение чрезвычайно сложным. Тем не менее, её значительное гравитационное влияние на окружающие объекты стало основным доказательством её существования.

Почему это открытие важно?

Идея существования девятой планеты обсуждалась более века. Исследователи пытались объяснить странные орбиты некоторых ТНО, предположив наличие массивного небесного тела, изменяющего их траектории. Теперь, благодаря усилиям группы ученых, мы впервые получили конкретные доказательства, подтверждающие эту гипотезу.

NASA планирует разработать и запустить новый мощный телескоп, способный исследовать отдалённые и тёмные регионы Солнечной системы. Этот телескоп позволит не только изучить девятую планету, но и найти другие небесные тела, которые остаются скрытыми от наших глаз.

Критерии, чтобы объект считался планетой

Для того чтобы небесное тело считалось планетой, оно должно соответствовать следующим критериям:

Достаточная масса — объект должен быть достаточно массивным, чтобы под действием собственной гравитации принять сферическую форму. Орбита вокруг звезды — объект должен двигаться по круговой или эллиптической орбите вокруг звезды. Собственное вращение — планета должна вращаться вокруг своей оси. Доминирование на орбите — планета не должна делить свою орбиту с другими крупными объектами.

Именно последний критерий стал причиной того, что Плутон был переклассифицирован как карликовая планета в 2006 году, поскольку его орбита пересекается с объектами из пояса Койпера. В отличие от Плутона, вновь обнаруженная девятая планета соответствует всем необходимым условиям, чтобы считаться планетой.

Будущее исследований

NASA работает над созданием телескопа нового поколения, который сможет наблюдать удалённые регионы Солнечной системы с высокой точностью. Это открытие не только позволит подтвердить существование девятой планеты, но и раскроет новые горизонты для изучения космоса. В качестве альтернативы рассматриваются проекты, такие как использование солнечных парусов, недавно протестированных NASA, для исследования этих далёких областей.

Обнаружение девятой планеты открывает перед наукой новые возможности и ставит множество вопросов, которые требуют дальнейшего изучения. Этот шаг является началом новой эпохи в понимании Солнечной системы и её границ.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

