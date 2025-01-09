Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

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Американские ученые отмечают, что после продолжительного периода рекордного таяния ледяной покров Антарктиды в декабре неожиданно восстановился.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Теперь эксперты задаются вопросом, не переживает ли белый континент значительные изменения.

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью. В ноябре и декабре прошлого года темпы таяния значительно снизились по сравнению с предыдущими годами, что является необычным для этих относительно теплых месяцев южной весны и лета, сообщает Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC).

До этого момента Антарктида переживала "рекордные и почти ежедневные минимумы" площади морского льда с 2023 по 2024 год. Однако в конце 2024 года восстановление льда привело показатели почти к среднему уровню за период с 1981 по 2010 год, отмечает NSIDC, подчеркивая сильную изменчивость ледяного покрова.

Ученые последние годы выражали обеспокоенность возможными устойчивыми изменениями в образовании льда, поскольку с 2016 по 2023 год летнее таяние было особенно интенсивным. Это подогревало страхи о новой тенденции сокращения льда из-за изменения климата.

Несмотря на декабрьское восстановление, NSIDC предупреждает, что временный прирост морского льда не может полностью опровергнуть гипотезу о долгосрочных изменениях. В то же время, хотя таяние морского льда не влияет непосредственно на уровень моря, оно делает ледяной покров уязвимым к воздействию волн, что может ускорить его разрушение. Исчезновение белого льда, который отражает солнечные лучи, также усиливает глобальное потепление, поскольку больше солнечной энергии остается на Земле, передает Orange.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.



Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

