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Космические лучи могут быть ключом к разгадке торнадо

1:44
Наука

Космические лучи и их влияние на жизнь на Земле становятся все более актуальной темой в научных кругах. Новое исследование предполагает, что муоны, частицы, возникающие при взаимодействии космических лучей с атмосферой, могут быть связаны с образованием торнадо. Эти крошечные частицы проникают на поверхность планеты и могут оказывать влияние на атмосферные условия, способствуя возникновению мощных штормов.

Торнадо
Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торнадо

Исследователи обнаружили, что муоны, попадая в нижние слои атмосферы, могут изменять электрические поля, что, в свою очередь, влияет на формирование облаков и осадков. Энергия, которую они приносят, может активизировать процессы, ведущие к образованию торнадо. Хотя этот механизм еще не полностью понятен, ученые уверены, что дальнейшие исследования помогут разобраться в этой связи.

Интересно, что влияние космических лучей на атмосферные явления было предметом изучения на протяжении многих лет, но их связь с торнадо стала темой для новых открытий. Это открытие подчеркивает важность понимания того, как внешние факторы могут оказывать воздействие на климатические и метеорологические процессы на Земле.

Поскольку изменения климата продолжают вызывать беспокойство, понимание роли космических лучей и их взаимодействия с атмосферой становится критически важным для предсказания экстремальных погодных условий. Ученые надеются, что эти исследования откроют новые горизонты в понимании метеорологии и помогут в разработке эффективных методов прогнозирования стихийных бедствий.

Уточнения

Смерч или торна́до (от исп. tornar — «вертеть, крутить»), тромб (от итал. tromba — «труба»), ме́зо-урага́н, — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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