Российские ученые из Пермского Политеха, ПАО "ПНППК" и Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН разработали инновационное покрытие для оптоволоконных технологий, которое выдерживает высокие температуры.
Новое медное покрытие позволяет волоконным световодам работать при температурах до 600 °С в течение 1,5 часа и при 500 °С — до 16 часов. При длительной эксплуатации покрытие сохраняет свои свойства при 300 °С в течение 1,5 лет и при 250 °С — на протяжении 17 лет.
Медь не взаимодействует с кварцевым стеклом, что делает ее более подходящей для использования в условиях высоких температур по сравнению с алюминием. Однако окисление меди на воздухе может снизить прочность покрытия. Испытания в бескислородной среде и создание защитного слоя позволили увеличить срок службы покрытия до температур 1000 °С.
Новое покрытие особенно ценно для использования в таких отраслях, как атомная энергетика, космическая промышленность и нефтегазовая отрасль, где применение алюминия ограничено, передает 56orb.ru.
Ранее сообщалось, что сковороды из нержавеющей стали могут стать антипригарными при использовании эффекта Лейденфроста.
Атомная энергетика России — отрасль российской энергетики; страна занимает второе место среди стран Европы (после Франции) по мощности атомной генерации.
Учёный — специалист в какой-либо научной области, внёсший вклад в науку.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.