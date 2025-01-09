Российские учёные создали термоустойчивое покрытие для оптоволоконных технологий

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые из Пермского Политеха, ПАО "ПНППК" и Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН разработали инновационное покрытие для оптоволоконных технологий, которое выдерживает высокие температуры.

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученые

Новое медное покрытие позволяет волоконным световодам работать при температурах до 600 °С в течение 1,5 часа и при 500 °С — до 16 часов. При длительной эксплуатации покрытие сохраняет свои свойства при 300 °С в течение 1,5 лет и при 250 °С — на протяжении 17 лет.

Медь не взаимодействует с кварцевым стеклом, что делает ее более подходящей для использования в условиях высоких температур по сравнению с алюминием. Однако окисление меди на воздухе может снизить прочность покрытия. Испытания в бескислородной среде и создание защитного слоя позволили увеличить срок службы покрытия до температур 1000 °С.

Новое покрытие особенно ценно для использования в таких отраслях, как атомная энергетика, космическая промышленность и нефтегазовая отрасль, где применение алюминия ограничено, передает 56orb.ru.

Ранее сообщалось, что сковороды из нержавеющей стали могут стать антипригарными при использовании эффекта Лейденфроста.

Уточнения

Атомная энергетика России — отрасль российской энергетики; страна занимает второе место среди стран Европы (после Франции) по мощности атомной генерации.





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