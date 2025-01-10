Сок бузины улучшает обмен веществ и снижает уровень сахара в крови

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Сок из бузины демонстрирует потенциал как мощное средство для снижения веса и улучшения обмена веществ. Употребление 340 граммов сока ежедневно в течение недели может улучшить состояние микробиома кишечника и повысить толерантность к глюкозе.

Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бузина

Исследование, проведённое в университете штата Вашингтон, показало, что сок бузины снижает уровень глюкозы в крови на 24% и уровень инсулина на 9%. Также он усиливает окисление жиров после употребления углеводной пищи и во время физических упражнений.

В эксперименте приняли участие 18 взрослых с избыточным весом. Участники придерживались стандартизированной диеты и ежедневно употребляли либо сок из бузины, либо плацебо. У тех, кто пил сок из бузины, наблюдалось увеличение полезных кишечных бактерий и снижение количества вредных микроорганизмов.

Ключевую роль в этих положительных изменениях играют антоцианы — биоактивные соединения, содержащиеся в бузине. Они обладают противовоспалительным, антидиабетическим и противомикробным действием, а также способствуют улучшению обмена веществ и снижению веса.

Исследователи подали заявку на временный патент, связанный с использованием биоактивных компонентов бузины для контроля веса и оздоровления кишечника. Офис коммерциализации университета активно ищет пути внедрения этих открытий в практическое использование.

Работа была поддержана грантом в размере 200 тысяч долларов США от Национального института продовольствия и земледелия Министерства сельского хозяйства. В будущем планируется продолжить исследования для подтверждения полученных результатов и изучения долгосрочных эффектов употребления бузины.