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Мыши-мутанты - первопроходцы в исследовании эпилепсии

1:53
Наука

Российские учёные используют уникальную коллекцию мутантных линий мышей для моделирования наследственных заболеваний центральной нервной системы, включая эпилепсию. Эти экспериментальные модели помогают исследовать новые подходы к диагностике и лечению этого заболевания.

Лабораторная мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лабораторная мышь

Исследования показали, что эпилепсия сопровождается сложными изменениями в мозге. Уровень ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), ключевого нейромедиатора, резко меняется, а его динамика усложняется. Кроме того, в эпилептическом мозге происходят генетические и морфологические перестройки, которые выходят за рамки традиционного баланса между возбуждением и торможением.

Для создания новых линий мышей учёные использовали метод аудиогенного тестирования: под воздействием звука у животных проявлялась судорожная активность. В результате удалось выделить три линии мышей с уникальными характеристиками, которые открывают перспективы для изучения эпилепсии. Генетические особенности этих моделей помогают глубже понять когнитивные аспекты заболевания.

В ходе экспериментов исследовались функциональное состояние нервной системы, активность нейронов и синапсов, а также память и обучаемость животных. Особое внимание уделялось выявлению генетических нарушений и мутаций, которые предрасполагают к судорожной активности. Эти данные являются важными для разработки методов диагностики и лечения эпилепсии.

Исследование, выполненное в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ, уже привлекло внимание международной научной общественности. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Уточнения

γ-Аминомасляная кислота (гамма-аминомасляная кислота, сокр. ГАМК) — органическое соединение, непротеиногенная аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы (ЦНС) человека и других млекопитающих. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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