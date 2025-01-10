Мыши-мутанты - первопроходцы в исследовании эпилепсии

Российские учёные используют уникальную коллекцию мутантных линий мышей для моделирования наследственных заболеваний центральной нервной системы, включая эпилепсию. Эти экспериментальные модели помогают исследовать новые подходы к диагностике и лечению этого заболевания.
Исследования показали, что эпилепсия сопровождается сложными изменениями в мозге. Уровень ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), ключевого нейромедиатора, резко меняется, а его динамика усложняется. Кроме того, в эпилептическом мозге происходят генетические и морфологические перестройки, которые выходят за рамки традиционного баланса между возбуждением и торможением.
Для создания новых линий мышей учёные использовали метод аудиогенного тестирования: под воздействием звука у животных проявлялась судорожная активность. В результате удалось выделить три линии мышей с уникальными характеристиками, которые открывают перспективы для изучения эпилепсии. Генетические особенности этих моделей помогают глубже понять когнитивные аспекты заболевания.
В ходе экспериментов исследовались функциональное состояние нервной системы, активность нейронов и синапсов, а также память и обучаемость животных. Особое внимание уделялось выявлению генетических нарушений и мутаций, которые предрасполагают к судорожной активности. Эти данные являются важными для разработки методов диагностики и лечения эпилепсии.
Исследование, выполненное в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ, уже привлекло внимание международной научной общественности. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.
γ-Аминомасляная кислота (гамма-аминомасляная кислота, сокр. ГАМК) — органическое соединение, непротеиногенная аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы (ЦНС) человека и других млекопитающих.
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