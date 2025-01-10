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Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше

2:52
Наука

Как изучить огромную крепость, спрятанную среди гор и ущелий, если её размеры невозможно оценить с земли?

Кавказ
Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказ

Ответ оказался в использовании дронов, которые помогли исследователям раскрыть масштабную и загадочную историю мегакрепости возрастом 3000 лет.

Тайны Дманиси-Горы

Первоначальные раскопки на укреплённом мысе показали, что место значительно больше, чем предполагалось изначально.

Осенью, когда высохшая трава позволила лучше разглядеть местность, стало ясно, что территория за пределами внутренней крепости покрыта остатками укреплений и других сооружений.

Технологии для разгадки прошлого

Чтобы изучить весь объект, команда использовала дрон, который сделал около 11 000 снимков, которые объединили с помощью специального ПО в цифровые модели рельефа и ортофотопланы.

"Эти данные позволили нам выявить едва заметные топографические особенности и создать точные карты всех стен, могил, полевых систем и других каменных объектов," — отметил Натаниэль Эрб-Сатулло, профессор Крэнфилдского университета.

Результаты превзошли ожидания: крепость оказалась более чем в 40 раз больше, чем считалось ранее, с внешним поселением, защищённым стеной длиной около 1 километра.

Путешествие во времени

Чтобы понять, как менялся ландшафт, исследователи сравнили современные данные с фотографиями времён холодной войны, сделанными спутником-шпионом.

Это помогло выявить изменения, вызванные современным сельским хозяйством, и уточнить границы древнего поселения.

Все данные были объединены в системе ГИС, что позволило выявить ключевые закономерности и понять, как развивалось поселение.

Загадка сезонного урбанизма

"Дманиси-Гора — это не просто важная находка для Южного Кавказа, она проливает свет на процессы формирования крупных поселений," — подчёркивает учёный.

Предполагается, что внешнее поселение расширялось и сокращалось в зависимости от сезона, взаимодействуя с кочевыми скотоводческими группами.

Новые карты помогут изучить плотность населения, перемещение скота и сельскохозяйственные практики.

Древние артефакты

Продолжая раскопки, исследователи нашли десятки тысяч фрагментов глиняной посуды, костей животных и других артефактов, которые помогают восстановить картину жизни общества позднего бронзового и раннего железного веков.

"Использование дронов позволило задокументировать этот объект так, как было бы невозможно сделать с земли," — подытожил доктор Эрб-Сатулло.

Исследования продолжаются, и это лишь начало разгадки истории древнего поселения.

Уточнения

Дмани́си (груз. დმანისი) — город (с 1981 года) в Грузии. Расположен на реке Машавера, в 30 км к юго-западу от железнодорожной станции Казрети.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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