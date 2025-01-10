Археологи нашли следы древнего Маханаима

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Археологи считают, что нашли древний Маханаим, упомянутый в еврейской Библии. На месте раскопок, известном сегодня как Талл ад-Дахаб аль-Гарби в Иордании, обнаружены остатки здания, предположительно использовавшегося элитой Израильского царства, возможно, даже царями.

Фото: commons.wikimedia.org by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пустыня

История и местоположение

Название "Маханаим" переводится как "два лагеря". По библейским текстам, это место находилось рядом с другим древним поселением — Пенуэлом.

Современные археологические данные показывают, что Талл ад-Дахаб аш-Шарки, расположенный неподалёку, может быть тем самым Пенуэлом. Там обнаружена прямоугольная платформа, вероятно, служившая основой для храма, как это упоминается в Библии.

Уникальные находки

С 2005 по 2011 годы немецкие археологи нашли на Талл ад-Дахаб аль-Гарби каменные блоки с гравюрами: людей, играющих на лире, охотящегося льва, пальму и сцену банкета с козой. Эти детали указывают на использование здания представителями элиты.

Стиль гравюр схож с росписями VIII века до н. э., найденными в Кунтиллет-эль-Аджруде (Синайская пустыня). Это место контролировалось Израильским царством, что позволяет датировать находки на Талл ад-Дахаб аль-Гарби тем же периодом.

Библейская связь

Маханаим упоминается в Библии как место, где Ишбаал был коронован царём, а царь Давид скрывался от Авессалома. Археологи предполагают, что именно это здание могло быть использовано царями, хотя подтверждений этому пока нет.

Уточнения

Махана́им (ивр. מַחֲנַיִם‎ или מַחֲנַיִים‎, — досл. «два лагеря»; англ. Mahanaim; Mahanayim) — библейский город в Галааде, где Иаков, по возвращении из Месопотамии, встретил ополчения ангелов (Быт. 32:2).

