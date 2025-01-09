Слизевики: от легенд о масле троллей и фекалий демона до научных алгоритмов

Слизевики, или миксомикоты, удивляют своей необычной природой. На одном этапе жизненного цикла они формируют плодовые тела, которые напоминают крошечные грибы. Именно поэтому их долгое время ошибочно относили к грибам, хотя слизевики принадлежат к протистам.
Эти плодовые тела имеют самые разнообразные формы: береты, чашечки, конусы, овалы, бокалы — и обычно не превышают 1 мм в высоту. Они поражают своими яркими цветами — красным, оранжевым, жёлтым, розовым — и радужной переливчатостью.
Миксомикоты обитают везде, где есть органика: на мёртвой древесине, опавших листьях, ветках, навозе. Они встречаются по всему миру, особенно в лесах, парках и садах, даже на столбах заборов. Их жизнь эфемерна: плодовые тела могут за считанные дни превратиться из яркого, похожего на заварной крем, вещества в хрупкие структуры с переливами цвета, завершая цикл образования спор.
На протяжении веков слизевиков окружали мистические ассоциации. Например, фулиго гнилостный - Fuligo septica - в 16-м веке в Швеции называли "маслом троллей или ведьм", полагая, что это сверхъестественные существа украли и разлили молоко или оставили следы от сливочного масла. В Китае ещё в 4-м столетии те же слизевики называли "фекалиями демона". Эти мифы объяснялись яркой окраской и странной "живостью" этих существ.
Большинство слизевиков остаются незаметными из-за их крохотных размеров и скрытного образа жизни. Но их роль в природе уникальна: до стадии плодовых тел они существуют в виде ярко-жёлтой, подвижной слизи, которая активно охотится на грибные гифы, водоросли и споры. Этот этап жизни больше напоминает поведение животных, чем растений. Они передвигаются, исследуют пространство, принимают решения, обучаются, а также "передают знания" другим слизевикам, несмотря на отсутствие мозга и нервной системы.
Сегодня слизевики выходят за пределы биологии. Учёные используют их плазмодии для создания моделей тёмной материи, оптимизации транспортных сетей, городского планирования и разработки робототехники. Алгоритмы, основанные на поведении слизевиков (Slime Mould Algorithm, SMA), успешно применяются для решения задач в самых разных областях, от инженерии до обеспечения безопасности.
Эти одноклеточные создания поражают своей способностью находить оптимальные пути, адаптироваться к изменениям и исследовать окружающую среду, используя своё тело как инструмент анализа. Слизевики — не просто удивительный элемент природы, но и вдохновение для науки и технологий.
Слизевики́ — полифилетическая группа организмов, в современной систематике относимых к разным таксонам простейших, классификация которых ещё окончательно не разработана. Насчитывает около 1000 видов.
Иризация (лат. iris — радуга) — оптический эффект радужной окраски какой-либо поверхности, возникающий под действием интерференции световых волн.
Плазмо́дии (лат. Plasmodium) — род паразитических одноклеточных организмов, некоторые виды которого вызывают малярию.
Фулиго гнилостный (лат. Fuligo septica) — вид слизевиков, входящий в род Фулиго семейства Физаровые (Physaraceae). Также известен под названиями земляное масло и муравьиное масло.
Ги́фа (от др.-греч. ὑφή — паутина) — нитевидное образование у грибов, состоящее из многих клеток или содержащее множество ядер.
Миксомикота (лат. Mycetozoa, от греч. μύκητος — гриб и ζωον — животное или лат. Myxomycota, от μύξα — слизь и μύκητος) — клада слизевиков (грибоподобных организмов) из группы амёбозоев, которой придают ранг инфратипа. Насчитывает около 1000 видов.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?