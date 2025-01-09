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Слизевики: от легенд о масле троллей и фекалий демона до научных алгоритмов

3:02
Наука

Слизевики, или миксомикоты, удивляют своей необычной природой. На одном этапе жизненного цикла они формируют плодовые тела, которые напоминают крошечные грибы. Именно поэтому их долгое время ошибочно относили к грибам, хотя слизевики принадлежат к протистам.

Yellow Myxomycota
Фото: Wikimedia Commons by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Yellow Myxomycota

Эти плодовые тела имеют самые разнообразные формы: береты, чашечки, конусы, овалы, бокалы — и обычно не превышают 1 мм в высоту. Они поражают своими яркими цветами — красным, оранжевым, жёлтым, розовым — и радужной переливчатостью.

Миксомикоты обитают везде, где есть органика: на мёртвой древесине, опавших листьях, ветках, навозе. Они встречаются по всему миру, особенно в лесах, парках и садах, даже на столбах заборов. Их жизнь эфемерна: плодовые тела могут за считанные дни превратиться из яркого, похожего на заварной крем, вещества в хрупкие структуры с переливами цвета, завершая цикл образования спор.

На протяжении веков слизевиков окружали мистические ассоциации. Например, фулиго гнилостный - Fuligo septica - в 16-м веке в Швеции называли "маслом троллей или ведьм", полагая, что это сверхъестественные существа украли и разлили молоко или оставили следы от сливочного масла. В Китае ещё в 4-м столетии те же слизевики называли "фекалиями демона". Эти мифы объяснялись яркой окраской и странной "живостью" этих существ.

Большинство слизевиков остаются незаметными из-за их крохотных размеров и скрытного образа жизни. Но их роль в природе уникальна: до стадии плодовых тел они существуют в виде ярко-жёлтой, подвижной слизи, которая активно охотится на грибные гифы, водоросли и споры. Этот этап жизни больше напоминает поведение животных, чем растений. Они передвигаются, исследуют пространство, принимают решения, обучаются, а также "передают знания" другим слизевикам, несмотря на отсутствие мозга и нервной системы.

Сегодня слизевики выходят за пределы биологии. Учёные используют их плазмодии для создания моделей тёмной материи, оптимизации транспортных сетей, городского планирования и разработки робототехники. Алгоритмы, основанные на поведении слизевиков (Slime Mould Algorithm, SMA), успешно применяются для решения задач в самых разных областях, от инженерии до обеспечения безопасности.

Эти одноклеточные создания поражают своей способностью находить оптимальные пути, адаптироваться к изменениям и исследовать окружающую среду, используя своё тело как инструмент анализа. Слизевики — не просто удивительный элемент природы, но и вдохновение для науки и технологий.

Уточнения

Слизевики́ — полифилетическая группа организмов, в современной систематике относимых к разным таксонам простейших, классификация которых ещё окончательно не разработана. Насчитывает около 1000 видов.

Иризация (лат. iris — радуга) — оптический эффект радужной окраски какой-либо поверхности, возникающий под действием интерференции световых волн.

Плазмо́дии (лат. Plasmodium) — род паразитических одноклеточных организмов, некоторые виды которого вызывают малярию. 

Фулиго гнилостный (лат. Fuligo septica) — вид слизевиков, входящий в род Фулиго семейства Физаровые (Physaraceae). Также известен под названиями земляное масло и муравьиное масло.

Ги́фа (от др.-греч. ὑφή — паутина) — нитевидное образование у грибов, состоящее из многих клеток или содержащее множество ядер. 

Миксомикота (лат. Mycetozoa, от греч. μύκητος — гриб и ζωον — животное или лат. Myxomycota, от μύξα — слизь и μύκητος) — клада слизевиков (грибоподобных организмов) из группы амёбозоев, которой придают ранг инфратипа. Насчитывает около 1000 видов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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