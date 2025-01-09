Атмосфера Земли защищает нас от температурных перепадов

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Температура на Луне значительно отличается от земной и варьируется в диапазоне от -100°C до +100°C. Для сравнения, на Земле средняя температура составляет около 15°C, а минимальные и максимальные значения колеблются от -89°C до +57°C. Такая разница объясняется наличием атмосферы на Земле, которая удерживает тепло и создает более стабильные климатические условия.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration Ночь

Кроме того, важную роль играют океаны, аккумулирующие и распределяющие энергию Солнца, что смягчает температурные колебания. Луна, в отличие от Земли, лишена атмосферы и океанов, поэтому ее поверхность испытывает экстремальные перепады температуры.

Измерения, проведенные миссиями "Аполлон-15" и "Аполлон-17", показали, что вблизи экватора Луны температура на солнечной стороне может достигать +121°C, а в тени падать до -133°C. Такие резкие изменения делают Луну одной из самых экстремальных термических сред в Солнечной системе после Меркурия.

Особый интерес вызывают затененные участки на южном полюсе Луны. В этих областях, называемых кратерами "двойной тени", температура может быть самой низкой в Солнечной системе. При этом предполагается, что они защищены от прямого солнечного света и способны удерживать тепло, хотя точных измерений пока нет.