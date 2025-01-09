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Астрофизик Франк: ученые могут узнать число внеземных цивилизаций за 10-20 лет

1:05
Наука

Современные достижения науки позволят в ближайшие десятилетия оценить потенциальное количество внеземных цивилизаций, сообщает профессор физики и астрономии из Рочестерского университета Адам Франк.

космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
космос

По мнению ученого, астрономы могут не обнаружить внеземные формы жизни в указанный период, однако исследование планет, аналогичных Земле, даст возможность постепенно понять, насколько широко жизнь может существовать в нашей Вселенной.

Согласно недавно рассекреченному отчету Управления по изучению всевозможных аномальных явлений (AARO) Пентагона за 2024 год, в результате анализа 118 аномальных случаев ведомство не смогло выявить дополнительные свидетельства внеземной активности, существующих живых существ или технологий.

Также было дополнительно рассмотрено 174 случая, расследование которых еще не завершено. При этом отметим, что никаких доказательств существования внеземной жизни и в этих случаях не обнаружено.

Уточнения

Астрофи́зика — раздел астрономии, использующий принципы физики и химии, который изучает физические процессы в астрономических объектах, таких как звёзды, галактики, экзопланеты и т. д. Физические свойства материи в самых больших масштабах и возникновение Вселенной изучает космология.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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