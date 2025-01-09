Учёные выяснили, как чайные пакетики влияют на здоровье

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования ученых из Автономного университета Барселоны показали, что чайные пакетики содержат миллиарды микропластиковых частиц, сообщает Daily Mail.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чай

Оказалось, что один чайный пакетик может выделить в организм человека огромное количество вредных микрочастиц. По словам специалистов, хотя большинство из них усваивается в кишечнике, некоторые из них могут попадать в ядра клеток, где находится ДНК.

Как утверждает издание, воздействие микропластика на человеческий организм еще не является полностью понятным, однако ученые выражают серьезную обеспокоенность по поводу потенциального влияния растущего количества пластика на здоровье. В частности, чайные пакетики из полипропилена оказались самыми проблематичными: они выделяют около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр, со средним размером 136,7 нанометра.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

