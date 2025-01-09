Японские ученые запустили проект для проживания на Луне

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Центра исследований человеческой деятельности в космосе при Университете Киото, одном из старейших национальных учебных заведений Японии, совместно с компанией Kajima начали новый проект под названием Lunar Glass NEO.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Этот проект предполагает создание замкнутой экосистемы с искусственной гравитацией, позволяющей людям жить на Луне. Для поэтапной реализации всех ключевых аспектов исследования будут акцентированы внимание на следующих направлениях: оценка технической осуществимости конструкции, пригодность для жизни человека, влияние на организм, а также разработка замкнутых экосистем с целью их последующего использования в рамках создания жилищных объектов на Луне.

Согласно видеопрезентации, лунная "резиденция" будет выглядеть как стеклянное строение, напоминающее параболоид, установленное на круглом основании. Диаметр этой конструкции планируется в пределах 200 метров, а высота будет составлять около 400 метров, что создаст комфортные условия для проживания до 10 тысяч человек.