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В питьевой воде опознали новое химическое вещество

1:41
Наука

Команда учёных из Университета Арканзаса и Швейцарского федерального технологического института (ETH Zurich) выявила новое химическое соединение в хлорированной питьевой воде. Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что анион хлорнитрамида является конечным продуктом разложения неорганического хлорамина, используемого для дезинфекции воды, и может представлять опасность.

стакан воды
Фото: freepik
стакан воды

Это вещество оставалось неопознанным на протяжении нескольких десятилетий, несмотря на предположения исследователей о его наличии. Стабильное соединение с низкой молекулярной массой затрудняло его обнаружение и идентификацию. У аниона также были выявлены структурные особенности, вызывающие опасения из-за их схожести с известными токсичными соединениями.

Идентификация соединения стала возможной благодаря успешному лабораторному синтезу, что позволило ученым получить вещество в чистом виде и точно определить его химическую структуру. Синтезированные образцы были отправлены для анализа в ETH Zurich для дальнейшего исследования.

Учёные подтвердили, что анион хлорнитрамида действительно образуется как побочный продукт дезинфекции воды с использованием неорганических хлораминов. Теперь специалистам предстоит оценить потенциальные риски для здоровья, связанные с этим соединением. До его идентификации исследования токсичности не проводились, и необходимо выяснить, может ли оно быть связано с повышенным риском заболеваний, таких как рак, или иметь другие негативные последствия.

Уточнения

Хлор (химический символ — Cl, от др.-греч. χλωρός — «изжелта-зелёный», от лат. Chlorum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 17.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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