Учёные рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации, опубликованной в газете Guardian с ссылкой на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис, около 40 миллионов человек во всем мире могут погибнуть от антибиотикорезистентности в течение ближайших 25 лет.

Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Витамины, таблетки

Каждый год от заболеваний, связанных с устойчивостью к противомикробным средствам, умирает примерно миллион людей, и эта цифра, как ожидается, будет расти. Это действительно вызывает серьезные опасения.

Также сообщается, что согласно данным исследователей, к 2050 году количество смертей, вызванных резистентностью к противомикробным препаратам, удвоится. Прогнозируется, что почти 40 миллионов человек погибнут из-за появления супербактерий, и особенно под угрозой находятся пожилые люди, которые составляют группу риска.

Уточнения

Антибио́тики — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций. Антибиотики могут убивать микроорганизмы или останавливать их размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять.



