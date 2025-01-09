Учёные рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам

Согласно информации, опубликованной в газете Guardian с ссылкой на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис, около 40 миллионов человек во всем мире могут погибнуть от антибиотикорезистентности в течение ближайших 25 лет.
Каждый год от заболеваний, связанных с устойчивостью к противомикробным средствам, умирает примерно миллион людей, и эта цифра, как ожидается, будет расти. Это действительно вызывает серьезные опасения.
Также сообщается, что согласно данным исследователей, к 2050 году количество смертей, вызванных резистентностью к противомикробным препаратам, удвоится. Прогнозируется, что почти 40 миллионов человек погибнут из-за появления супербактерий, и особенно под угрозой находятся пожилые люди, которые составляют группу риска.
Антибио́тики — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций. Антибиотики могут убивать микроорганизмы или останавливать их размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять.
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