Раскрыт ключевой механизм рака кожи

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Людвига-Максимилиана в Германии обнаружили важный механизм, способствующий развитию рака кожи. Они выяснили, как взаимодействие между белком и ионным каналом TPC2 влияет на развитие меланомы — самой агрессивной формы рака кожи. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature Communications.

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Основное внимание было уделено взаимодействию TPC2 и фермента Rab7a, который играет ключевую роль в процессе роста и метастазирования меланомы. TPC2 регулирует распад белков в эндолизосомах — органеллах, ответственных за клеточный транспорт и деградацию, тогда как Rab7a управляет эндолизосомальной системой. Эти белки влияют на сигнальные пути, способствующие развитию опухоли.

Полученные результаты подтверждают, что активность Rab7a усиливает функцию TPC2, способствуя инвазивному росту клеток меланомы. Мутации, повышающие активность TPC2, связаны с рисковыми факторами для развития меланомы, такими как светлая кожа и волосы. В то же время ингибирование Rab7a приводит к снижению активности TPC2 и уменьшению опухолей.

Эксперименты на мышах показали, что отсутствие Rab7a или TPC2 значительно уменьшает размер опухолей и количество метастазов, подчеркивая важность их взаимодействия для прогрессирования меланомы. Выводы исследования открывают новые возможности для разработки целевых терапевтических подходов.

Уточнения

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.

