Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем подкормить горох для быстрого роста? Так вы повысите и урожайность
Носки и туфли: инструкция для стильных экспериментов
Стоит ли пить молоко при бронхите?
Как правильно мыть машину зимой, чтобы не примерзли двери
Хотите железные предплечья? Начните с этого упражнения
Украина столкнулась с рекордным госдолгом
Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений
Как стать другом бездомной кошке: 5 полезных шагов
Как приготовить нежнейшие сырники: три кулинарных секрета

Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть

2:15
Наука

Два новых кандидата на роль галактик-спутников Млечного Пути стали объектами пристального внимания ученых. Эти карликовые галактики находятся на периферии нашей галактики и могут пролить свет на процессы формирования Вселенной.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Обнаруженные кандидаты получили названия Pegasus V и Virgo I. Они представляют собой чрезвычайно тусклые и малые галактики, состоящие в основном из темной материи и небольшого количества звёзд. Интересно, что их нахождение стало возможным благодаря современным технологиям обработки данных, позволяющим анализировать даже самые слабые сигналы.

По словам исследователей, такие открытия крайне важны для изучения структуры Млечного Пути и взаимодействия галактик.

"Эти крошечные объекты помогают нам лучше понять распределение темной материи, которая составляет большую часть массы во Вселенной", — поясняют специалисты.

Одной из главных особенностей таких галактик является их изолированность. Они практически не взаимодействуют с другими объектами, что делает их идеальными для изучения первичных условий формирования Вселенной. Pegasus V и Virgo I оказались настоящими "фотографическими снимками прошлого", сохранившимися с момента своего образования.

Процесс обнаружения подобных объектов осложняется их слабой светимостью. Для этого используются сверхчувствительные телескопы, такие как "Субару" в Японии. Анализ данных потребовал многомесячной работы, что лишь подчеркивает значимость находки.

"Наше открытие доказывает, что подобных объектов может быть намного больше, чем мы полагали ранее", — утверждают ученые.

Следующие этапы исследований направлены на подтверждение статуса этих галактик как спутников Млечного Пути и более детальное изучение их состава.

Эти открытия дают надежду на то, что изучение темной материи станет более глубоким и точным. Возможно, мы сможем разгадать одну из самых больших загадок современной науки — природу темной материи и её роль в формировании галактик.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве
Экономика и бизнес
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве Аудио 
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут
Последние материалы
Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений
Как стать другом бездомной кошке: 5 полезных шагов
Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть
Как приготовить нежнейшие сырники: три кулинарных секрета
Окно с секретом: как использовать аптечное средство для экономии на отоплении
Как выбрать надежный автомобиль: пять шагов, которые сэкономят ваши деньги
8 стильных зимних образов для катка: согреваемся с шиком
Картофельная пицца, которая затмит итальянскую классику
Гортензия будет красиво и пышно цвести, если соблюдать такие условия посадки
Как просыпаться рано и чувствовать себя отдохнувшим: шесть проверенных способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.