Как обнаружили галактики, которые почти невозможно увидеть

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Два новых кандидата на роль галактик-спутников Млечного Пути стали объектами пристального внимания ученых. Эти карликовые галактики находятся на периферии нашей галактики и могут пролить свет на процессы формирования Вселенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Обнаруженные кандидаты получили названия Pegasus V и Virgo I. Они представляют собой чрезвычайно тусклые и малые галактики, состоящие в основном из темной материи и небольшого количества звёзд. Интересно, что их нахождение стало возможным благодаря современным технологиям обработки данных, позволяющим анализировать даже самые слабые сигналы.

По словам исследователей, такие открытия крайне важны для изучения структуры Млечного Пути и взаимодействия галактик.

"Эти крошечные объекты помогают нам лучше понять распределение темной материи, которая составляет большую часть массы во Вселенной", — поясняют специалисты.

Одной из главных особенностей таких галактик является их изолированность. Они практически не взаимодействуют с другими объектами, что делает их идеальными для изучения первичных условий формирования Вселенной. Pegasus V и Virgo I оказались настоящими "фотографическими снимками прошлого", сохранившимися с момента своего образования.

Процесс обнаружения подобных объектов осложняется их слабой светимостью. Для этого используются сверхчувствительные телескопы, такие как "Субару" в Японии. Анализ данных потребовал многомесячной работы, что лишь подчеркивает значимость находки.

"Наше открытие доказывает, что подобных объектов может быть намного больше, чем мы полагали ранее", — утверждают ученые.

Следующие этапы исследований направлены на подтверждение статуса этих галактик как спутников Млечного Пути и более детальное изучение их состава.

Эти открытия дают надежду на то, что изучение темной материи станет более глубоким и точным. Возможно, мы сможем разгадать одну из самых больших загадок современной науки — природу темной материи и её роль в формировании галактик.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

