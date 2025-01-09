Экзопланеты в зоне обитаемости: пригодные для жизни миры встречаются чаще, чем ожидалось

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Экзопланеты, пригодные для жизни, могут быть намного ближе, чем мы думали. Астрономы сделали открытие, которое меняет представление о нашей галактике: потенциально обитаемые миры настолько распространены, что их можно считать обычным явлением.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Современные технологии позволяют ученым всё чаще находить экзопланеты, расположенные в так называемой "зоне обитаемости" своих звёзд. Это область, где температура позволяет существовать жидкой воде — ключевому условию для жизни. По оценкам, около 10% звёзд в Млечном Пути могут иметь такие планеты, что существенно увеличивает вероятность обнаружения инопланетной жизни.

Особенно интересно, что многие из этих миров могут быть похожи на Землю — с твердыми поверхностями, умеренным климатом и атмосферой, способной удерживать воду. Ученые называют это открытие "шагом к новой астробиологии", ведь поиск жизни теперь становится более реалистичной задачей.

"Насколько близко мы можем быть к открытию жизни на других планетах?" — задаются вопросом исследователи. Новые данные позволяют предположить, что первая планета с признаками жизни может быть найдена в ближайшие десятилетия.

Однако это не только научный прорыв, но и философский вызов. Осознание того, что жизнь может существовать не только на Земле, ставит под сомнение наше уникальное место во Вселенной. Эти открытия дают надежду, что в будущем мы сможем не только найти следы жизни, но и установить контакт с разумными цивилизациями.

Исследование экзопланет уже изменило наше представление о Вселенной. И это только начало.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

