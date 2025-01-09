Луна старше Земли? Теория переворачивает науку

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Луна — загадочный спутник, который все еще хранит множество тайн. Недавние исследования вновь поставили под сомнение возраст Луны и детали её формирования. Возможно, она значительно старше, чем считалось ранее.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна охотника

Долгое время ученые полагали, что Луна сформировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад. Эта гипотеза основывалась на теории гигантского столкновения, когда крупное небесное тело врезалось в раннюю Землю, выбросив в космос огромное количество материала, из которого и образовался наш спутник. Однако новые данные свидетельствуют о том, что Луна могла существовать еще до этого грандиозного события.

Исследования изотопов в образцах лунных пород, доставленных на Землю, указывают на более древнее происхождение Луны. Например, анализ стабильных изотопов кислорода показывает, что химический состав Луны ближе к Земле, чем предполагалось. Это ставит под сомнение не только время, но и условия её формирования.

Некоторые ученые предполагают, что Луна могла сформироваться как независимое небесное тело и лишь позже стать спутником Земли. Этот сценарий объясняет ряд особенностей её химического состава, а также различия в коре и мантии Луны и Земли.

Если Луна действительно старше, это меняет наше представление о ранней истории Солнечной системы. Это открытие может помочь лучше понять, как происходило формирование других планет и спутников.

Научный мир вновь оказался перед необходимостью пересмотра устоявшихся теорий. Возможно, в ближайшие годы новые миссии на Луну или углубленные исследования её поверхности прольют свет на этот загадочный вопрос.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

