Луна старше Земли? Теория переворачивает науку

Луна — загадочный спутник, который все еще хранит множество тайн. Недавние исследования вновь поставили под сомнение возраст Луны и детали её формирования. Возможно, она значительно старше, чем считалось ранее.
Долгое время ученые полагали, что Луна сформировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад. Эта гипотеза основывалась на теории гигантского столкновения, когда крупное небесное тело врезалось в раннюю Землю, выбросив в космос огромное количество материала, из которого и образовался наш спутник. Однако новые данные свидетельствуют о том, что Луна могла существовать еще до этого грандиозного события.
Исследования изотопов в образцах лунных пород, доставленных на Землю, указывают на более древнее происхождение Луны. Например, анализ стабильных изотопов кислорода показывает, что химический состав Луны ближе к Земле, чем предполагалось. Это ставит под сомнение не только время, но и условия её формирования.
Некоторые ученые предполагают, что Луна могла сформироваться как независимое небесное тело и лишь позже стать спутником Земли. Этот сценарий объясняет ряд особенностей её химического состава, а также различия в коре и мантии Луны и Земли.
Если Луна действительно старше, это меняет наше представление о ранней истории Солнечной системы. Это открытие может помочь лучше понять, как происходило формирование других планет и спутников.
Научный мир вновь оказался перед необходимостью пересмотра устоявшихся теорий. Возможно, в ближайшие годы новые миссии на Луну или углубленные исследования её поверхности прольют свет на этот загадочный вопрос.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?