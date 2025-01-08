Древние остатки тектонических плит найдены глубоко в мантии Земли

Исследователи обнаружили затонувшие остатки древних тектонических плит, спрятанные в глубине земной мантии. Эти останки были найдены под центром других континентальных плит, далеко от границ тектонических плит, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports.
Одну из таких скрытых плит удалось обнаружить под западной частью Тихого океана. Однако, в этом регионе нет признаков субдукции — процесса, при котором одна тектоническая плита погружается под другую в местах их схода. Ранее подобные останки находили только в зонах субдукции, что делает данное открытие удивительным и неожиданным.
Соавтор исследования Андреас Фихтнер, профессор сейсмологии и физики волн из ETH Zurich, сравнил открытие с использованием нового инструмента для диагностики:
"Это как если бы врач, много лет использовавший ультразвук для исследования артерий, внезапно получил новое устройство и обнаружил артерию в неожиданном месте. Именно так мы себя чувствуем с этим открытием," — сказал он.
Это стало возможным благодаря высокоразрешающему моделированию внутренних слоев Земли, основанному на анализе сейсмических волн от землетрясений.
Земля состоит из нескольких слоёв с уникальными свойствами и составом:
Сейсмические волны, проходя через разные слои Земли, отражаются и преломляются в зависимости от плотности и состава материалов. Это позволяет учёным изучать внутреннее строение планеты.
Исследователи пока не уверены, из чего состоят обнаруженные аномалии или как именно плиты оказались на своём месте, учитывая отсутствие поблизости зон субдукции.
"Это наша дилемма. С помощью нового высокоразрешающего метода мы видим такие аномалии везде в мантии Земли, но точно не знаем, что это за материал и как он создаёт наблюдаемые паттерны," — отметил соавтор исследования Томас Схаутен.
Ученые предполагают, что эти материалы могут быть древними остатками, сохранившимися с момента формирования мантии около 4 миллиардов лет назад, или результатом накопления железосодержащих пород в результате движений мантии.
Исследователи надеются, что с помощью более точных моделей они смогут глубже понять состав и происхождение этих аномалий. Современные методы позволяют определить только скорость распространения волн, но для полного понимания необходимы данные о материальных свойствах.
"Мы должны изучить параметры материалов, которые могли бы объяснить наблюдаемые скорости волн. Это шаг к более глубокому пониманию свойств мантии Земли," — добавил Схаутен.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?