Учёные разработали технологию, которая поможет распознавать случаи насилия на улицах

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Южно-Уральского государственного университета вместе с коллегами из Татарстана и Узбекистана разработали нейросеть, которая умеет распознавать акты насилия на городских улицах.

Фото: PublicDomainPictures.net by Alex Borland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Видеонаблюдение

Доцент ЮУрГУ Вероника Денисович отметила, что камеры видеонаблюдения, размещенные в общественных местах, генерируют большой объем данных, который перегружает нейросети, созданные для работы с камерами в закрытых пространствах. Однако эту проблему удалось решить.

При разработке новой нейросети была применена многозначная логика, что позволило справиться с перегрузкой. Эта технология способна распознавать более 98% уличных инцидентов, связанных с насилием, зафиксированных наружными камерами.

Новая нейросеть может эффективно использоваться в городах для повышения уровня безопасности. Её можно без труда интегрировать в существующую систему "Умный город", сообщает "Газета о России".

Уточнения

Нейро́нная сеть — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

