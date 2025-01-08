Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами

Самая высокая гора в Солнечной системе, Олимп, расположена на Марсе — планете, чей экваториальный диаметр почти вдвое меньше земного. Олимп — это щитовой вулкан, достигающий высоты около 25 км над эталонным уровнем поверхности Марса. Реальная его высота составляет примерно 27 км, так как гора находится в гигантской впадине глубиной около 2 км. Вершина Олимпа представлена внушительной кальдерой с тремя перекрывающимися кратерами.

Уникальные характеристики Олимпа

Олимп впечатляет не только высотой, но и своими размерами: его диаметр составляет 610 км, что больше ширины Англии, а площадь сопоставима с территорией Италии. Для сравнения, Эверест, самая высокая гора на Земле, достигает высоты 8848 м над уровнем моря — это примерно в три раза меньше, чем высота Олимпа. Монументальность Олимпа подчёркивает его статус одного из самых выдающихся географических объектов Солнечной системы.

С помощью данных зонда «Викинг» и альтиметрии MOLA было создано реалистичное видео горы Олимп, которое позволяет насладиться её величием без вертикального преувеличения рельефа.

Почему Марс красный?

Красный цвет Марса объясняется процессом окисления железа в его горных породах, реголите и пыли. Эта пыль выбрасывается в атмосферу, придавая планете характерный оттенок. Интересно, что несмотря на меньшие размеры Марса, его поверхность практически равна площади суши на Земле.

Географические особенности Марса

Марсианский ландшафт формировался миллиарды лет под воздействием вулканов, таких как Олимп, ударных кратеров, тектонических движений и мощных пылевых бурь. Эти процессы создали некоторые из самых удивительных топографических объектов Солнечной системы, включая долины, каньоны и равнины.